O outono pede comidinhas de conforto: Esta receita de batata-doce recheada vai aquecer-lhe o coração e deixá-lo de água na boca
Receita simples e económica de batata-doce assada com recheio de carne de porco picada com cebola e gratinado de queijo, finalizada no forno até dourar
Uma receita simples, prática, deliciosa e económica, perfeita para uma refeição cheia de sabor! Quem resiste a esta combinação de batata-doce assada, carne picada suculenta e queijo gratinado? Guarda já esta receita para experimentares!
Ingredientes
4 batatas-doces médias
Azeite q.b.
1 cebola
800 g de carne de porco picada
Sal q.b.
Queijo ralado q.b.
Preparação
1. Lava muito bem as batatas-doces e leva-as ao forno, a 180 °C, até estarem assadas e macias.
2. Faz um corte em cada batata, adiciona uma colher de sopa de queijo ralado e envolve bem o interior, até obteres uma textura cremosa.
3. Numa frigideira, coloca um fio de azeite, a cebola cortada em meias-luas e a carne picada. Tempera com sal e deixa cozinhar bem.
4. Recheia as batatas com a carne picada, cobre com queijo ralado e leva novamente ao forno, a 180 °C, até o queijo derreter e ficar douradinho.
Bom apetite!
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