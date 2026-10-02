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Receita de Batata Recheada, por Fábio Belo
Receita de Batata Recheada, por Fábio Belo | Fotos: Fábio Belo

O outono pede comidinhas de conforto: Esta receita de batata-doce recheada vai aquecer-lhe o coração e deixá-lo de água na boca

Fábio Belo
Há 2h e 36min

Receita simples e económica de batata-doce assada com recheio de carne de porco picada com cebola e gratinado de queijo, finalizada no forno até dourar

Uma receita simples, prática, deliciosa e económica, perfeita para uma refeição cheia de sabor! Quem resiste a esta combinação de batata-doce assada, carne picada suculenta e queijo gratinado? Guarda já esta receita para experimentares!

Ingredientes

  • 4 batatas-doces médias

  • Azeite q.b.

  • 1 cebola

  • 800 g de carne de porco picada

  • Sal q.b.

  • Queijo ralado q.b.

Preparação

1. Lava muito bem as batatas-doces e leva-as ao forno, a 180 °C, até estarem assadas e macias.

2. Faz um corte em cada batata, adiciona uma colher de sopa de queijo ralado e envolve bem o interior, até obteres uma textura cremosa.

3. Numa frigideira, coloca um fio de azeite, a cebola cortada em meias-luas e a carne picada. Tempera com sal e deixa cozinhar bem.

4. Recheia as batatas com a carne picada, cobre com queijo ralado e leva novamente ao forno, a 180 °C, até o queijo derreter e ficar douradinho.

Bom apetite!

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