Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar

A batata-doce é um dos alimentos mais versáteis da cozinha e, agora, há uma receita na air fryer que está a fazer sucesso no Instagram e no YouTube. A dica foi partilhada pela página foodmakers recetas, veja como se faz:

Ingredientes:

2 batatas-doces

1 colher de sopa de lemon pepper

1 colher de sopa de pimentão doce

1 colher de sopa de pimentão fumado

1 colher de sopa de orégãos

Sal

Pimenta-preta

Um fio de azeite

Molho:

2 colheres de sopa de queijo ricotta

2 colheres de sopa de natas

1 colher de chá de mostarda

Salsa

Flocos de pimenta

Preparação:

A base é simples: batata-doce cortada em pedaços, temperada com lemon pepper, pimentão doce, pimentão fumado, orégãos, sal, pimenta-preta e um fio de azeite. Depois, basta levar à Air Fryer, já aquecida a 200 °C, durante cerca de 10 minutos. Quem preferir pode também optar pelo forno tradicional.

Para acompanhar, a sugestão é um molho fresco e cremoso feito com queijo ricotta, natas, mostarda, salsa e flocos de pimenta.