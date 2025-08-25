Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar

A batata-doce é um dos alimentos mais versáteis da cozinha e, agora, há uma receita na air fryer que está a fazer sucesso no Instagram e no YouTube. A dica foi partilhada pela página foodmakers recetas, veja como se faz:
Ingredientes:
- 2 batatas-doces
- 1 colher de sopa de lemon pepper
- 1 colher de sopa de pimentão doce
- 1 colher de sopa de pimentão fumado
- 1 colher de sopa de orégãos
- Sal
- Pimenta-preta
- Um fio de azeite
Molho:
- 2 colheres de sopa de queijo ricotta
- 2 colheres de sopa de natas
- 1 colher de chá de mostarda
- Salsa
- Flocos de pimenta
Preparação:
A base é simples: batata-doce cortada em pedaços, temperada com lemon pepper, pimentão doce, pimentão fumado, orégãos, sal, pimenta-preta e um fio de azeite. Depois, basta levar à Air Fryer, já aquecida a 200 °C, durante cerca de 10 minutos. Quem preferir pode também optar pelo forno tradicional.
Para acompanhar, a sugestão é um molho fresco e cremoso feito com queijo ricotta, natas, mostarda, salsa e flocos de pimenta.