Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno

Quem diria que bastava juntar esta fruta às batatas para não grelarem e durarem mais tempo?

As batatas assadas são das melhores comidas de conforto no inverno e nada supera mergulhar uma batata estaladiça num molho bem cremoso, como escreve o britânico Express.

Como explica o mesmo artigo, as batatas contêm água, o que faz com que libertem muito vapor durante a cozedura, resultando numa textura mole e num sabor pouco interessante. A especialista de culinária britânica Georgina Hartley revelou que nunca ferve as batatas em água. Em vez disso, prefere amaciá-las cozendo-as lentamente em natas até ficarem macias ao espetar o garfo, o que resulta numa textura muito melhor.

Pode parecer estranho, mas as batatas absorvem as natas, bem como o alho e as ervas durante a cozedura, permitindo que o sabor penetre profundamente.

O resultado é um sabor muito mais rico, mantendo o interior extremamente macio.

Depois de irem ao forno, as batatas mantêm a forma e a gordura das natas envolve o amido, o que ajuda a ficarem bem crocantes.

Assim, o resultado são batatas assadas perfeitamente estaladiças, muito mais cremosas e saborosas do que se fossem cozinhadas em água.