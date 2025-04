Ninguém vai suspeitar que são congeladas: 5 truques para as batatas fritas perfeitas

1. Use uma Air Fryer para ficarem crocantes e sem óleo em excesso

A air fryer é uma excelente opção para preparar batatas fritas congeladas. Pré-aqueça o aparelho a 200°C, espalhe as batatas no cesto sem sobrepor e, se quiser um toque extra de crocância, borrife-as com um pouco de óleo. Cozinhe por 12-15 minutos, mexendo a meio do tempo. O resultado? Batatas douradas e leves, como garante o site Funwave Foods.

2. Substitua o óleo por manteiga para um sabor gourmet

Para um toque mais rico, experimente cozinhar as batatas com manteiga em vez de óleo. Derreta a manteiga antes de misturá-la com as batatas e leve-as ao forno ou à frigideira. O sabor fica mais intenso e indulgente, perfeito para impressionar qualquer convidado, recomenda o site AS USA.

3. Adicione alho e ervas frescas depois de assar

Depois de assadas ou fritas, polvilhe as batatas com alho picado e ervas frescas como salsa ou alecrim. Isso eleva o sabor sem esforço extra, sugere o site Fried Dandelions.

4. Tempere com raspas de limão para um toque cítrico surpreendente

Misture raspas de limão com sal fino e tempere as batatas logo após saírem do forno ou da frigideira. O ácido do limão equilibra a gordura das batatas e proporciona um sabor refrescante que surpreenderá qualquer paladar, refere o Food Republic.

5. Garanta espaço suficiente enquanto cozinham



Quer seja no forno ou no air fryer, certifique-se de que as batatas estão dispostas numa única camada, sem sobreposição. Isso permite que cozinhem uniformemente e fiquem crocantes por fora e macias por dentro. No forno, pré-aqueça a 220°C e vire as batatas a meio do tempo para garantir uma textura perfeita, explica o site Rosemarie’s Kitchen.