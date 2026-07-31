Batatas fritas gratinadas com carne picada: A receita rápida e fácil para agradar toda a família

Se procuras uma refeição simples, económica e cheia de sabor, esta receita é perfeita para qualquer dia da semana: Batatas Fritas com Carne Picada.
Ingredientes:
- Azeite
- 700 g de carne picada de porco
- 3 c. de sopa de pasta de tomate
- Sal
- 500 g de batatas cortadas em cubos
- 125 g de queijo ralado
Preparação:
1️. Frita as batatas (eu fiz na Air Fryer).
2️. Numa frigideira, aquece um fio de azeite, junte a carne picada e a pasta de tomate. Tempera com sal e deixa cozinhar.
3️. Coloca as batatas num pirex, distribui a carne por cima e polvilha com o queijo ralado.
4️. Leva ao forno, a 180 °C, até o queijo derreter e ficar douradinho.
Bom apetite!