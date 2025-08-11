Descobrimos o truque das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

Crocantes por fora, macias por dentro e com aquele tom dourado irresistível. As batatas fritas que tanto adoramos dos restaurantes são feitas com um ingrediente que ninguém esperava: vinagre.
Segundo o site La Vanguarda, o problema está no amido natural da batata, que pode deixá-la murcha e impedir que atinja a textura perfeita. A solução? Deixar as batatas cortadas de molho durante 30 minutos em água fria com uma boa quantidade de vinagre. Depois, basta secá-las bem e fritar em óleo a 160 °C–180 °C.
Além disso, a escolha da variedade de batata é fundamental, já que nem todas são adequadas para fritura. Seguindo estes passos, qualquer um pode servir batatas fritas dignas de restaurante.