O truque para que as batatas durem mais tempo sem grelar

As batatas são um alimento muito versátil e com excelente valor nutricional, não sendo por isso estranho que sejam usadas em muitas cozinhas ao redor do mundo. Apesar de não serem o alimento mais sensível, não é estranho que comecem a grelar, algo que pode arruinar o seu sabor e a sua textura. Nestes casos, em vez de serem comidas, acabam no lixo.

A boa notícia é que pode ser muito simples retardar este processo e evitar que grelem. O site El Economista partilha um segredo muito simples para garantir que as batatas duram mais tempo: juntá-las com maçãs.

As maçãs emitem um gás que ajuda a inibir a germinação nas batatas. Comece a guardar esta fruta juntamente com as batatas e vai ver que o tubérculo dura mais tempo.

No entanto, esta não é a única forma de aumentar a durabilidade das batatas. O site partilha cinco boas práticas para evitar que as batatas grelem.

1. Guardá-las num lugar fresco e escuro

A luz e o calor podem acelerar o processo de germinação das batatas, sendo por isso importante afastá-las dos raios do sol. Guarde-as num sítio escuro, fresco e bem ventilado.

2. Evite a humidade

A humidade pode fazer com que as batatas apodreçam mais depressa. Armazene-as num local seco e garante que a taça ou saco onde estão não tem humidade.

3. Não as lave antes de as armazenar

Mesmo limpando bem, é normal que fique alguma humidade depois de as lavar, algo que vai fazer com que as batatas se deteriorem mais depressa. Opte por lavá-las apenas quando as for cozinhar.

4. Inspecione-as regularmente

Para garantir que não acaba com imensas batatas estragadas, vá vendo se alguma está a ficar estragada ou a grelar e coloque-as no lixo.

5. Guarde-as longe de outros produtos

Se tem por hábito guardar as batatas juntamente com as cebolas e alhos, recomendamos que deixe de o fazer. O tubérculo tem tendência para armazenar odores e cheiros, o que vai impactar o seu sabor.