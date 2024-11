Chef de cozinha garante que guardar assim as batatas faz com que durem até 6 meses sem grelar

Receitas simples e deliciosas para as refeições do feriado e fim de semana

Para manter as batatas frescas até seis meses e evitar que grelem, amoleçam ou fiquem verdes, é crucial armazená-las corretamente e isso é um local muito específico da nossa casa. Segundo o influencer de culinária norte-americano Jerry James Stone, o segredo está em mantê-las num local escuro, fresco e bem ventilado, longe de luz e humidade, factores que aceleram o processo de deterioração, como explica um artigo do britânico Daily Express.

O influencer e chef explica que o método ideal consiste em guardar as batatas num saco de papel pardo, ligeiramente aberto. Esta técnica simples permite que as batatas “respirem” e que evita que acumulem humidade, problema comum quando são armazenadas em plástico ou em sacos fechados. Estes materiais favorecem a retenção de água, o que pode levar ao apodrecimento precoce.

Além disso, o contacto com a luz transforma as batatas, que ganham uma coloração esverdeada e um sabor amargo, tornando-se inadequadas para consumo. O uso de um saco de papel, combinado com um local escuro e ventilado, ajuda a preservar a frescura das batatas por muito mais tempo, evitando desperdícios e garantindo que se mantêm em boas condições durante vários meses.

Veja no vídeo como fazer: