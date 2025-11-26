Facebook Instagram
Dicas

Quem diria que bastava juntar esta fruta às batatas para não grelarem e durarem mais tempo?

Esta fruta é tudo o que precisa para manter as batatas frescas durante semanas. A dica vem de quem trabalha com frescos todos os dias e a explicação é pura ciência
IOL
Há 1h e 11min
Quase toda a gente o faz, mas este alimento nunca deve ser guardado ao pé das batatas

Há truques domésticos que parecem demasiado simples para funcionar. Este é um deles. Mas a verdade é que resulta. Se costuma comprar batatas a granel ou em sacos grandes, já deve ter reparado no que acontece passado algum tempo: começam a grelar. Aqueles rebentos verdes que surgem à superfície não só alteram o sabor e a textura da batata, como podem até ser prejudiciais se consumidos em grande quantidade.

A solução que a maioria das pessoas usa é simples: comprar menos batatas de cada vez. Mas há uma alternativa ainda mais prática e que poupa dinheiro e desperdício alimentar.

A dica: uma maçã no meio das batatas

A Esoeste, distribuidora de produtos frescos, partilhou recentemente no Instagram um truque que surpreendeu muitos seguidores: basta colocar uma maçã no meio das batatas para que estas se mantenham frescas durante muito mais tempo.

"Quando a batata está há muito tempo na despensa, normalmente começa a ganhar o grelo", explicam no vídeo. "Para que isso não aconteça, põe-se uma maçã junto com as batatas e aguenta muito mais tempo. A batata fica muito mais bem conservada."

Parece magia, mas não é. É química.

A maçã liberta etileno, um gás natural que as frutas produzem durante o amadurecimento. Este gás tem efeitos diferentes consoante o alimento: em alguns casos, acelera o amadurecimento (como acontece com bananas ou tomates). Mas no caso das batatas, faz exatamente o contrário: retarda o desenvolvimento dos rebentos.

Ou seja, a maçã "engana" a batata, impedindo-a de grelar tão rapidamente. O resultado? Batatas que duram semanas em vez de dias, sem perder qualidade.

Como aplicar este truque em casa

1. Escolha um local fresco, seco e escuro

As batatas devem ser guardadas longe da luz solar direta, de preferência numa despensa, armário ou cesto fechado. A humidade também é inimiga: quanto mais seco o ambiente, melhor.

2. Coloque uma maçã no meio das batatas

Não precisa de ser uma maçã grande nem perfeita. Pode até ser uma que já esteja mais madura — desde que não esteja estragada. Deixe-a no centro do saco ou cesto, em contacto direto com as batatas.

3. Verifique regularmente

De vez em quando, espreite para ver se a maçã continua em bom estado. Se começar a murchar ou a apodrecer, substitua por outra. O ideal é trocar a cada duas ou três semanas.

4. Não lave as batatas antes de guardar

A humidade acelera a deterioração. Guarde-as tal como vieram — com a terra e tudo, se for o caso. Lave apenas antes de cozinhar.

RELACIONADOS
Quase toda a gente o faz, mas este alimento nunca deve ser guardado ao pé das batatas
Descobrimos o truque das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente
Esta air fryer com 11 litros de capacidade, poupa 60% de energia e ainda tem cilindro para  batatas
O erro que quase todos cometemos ao cozer batatas. Aprenda a fazer na perfeição
Mais Vistos
00:04:27
Dois às 10
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
tvi
00:01:30
Secret Story
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
tvi
00:01:51
Dois às 10
Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»
tvi
00:03:38
Secret Story
Leandro e Marisa especulam sobre segredos e acertam em cheio no de Ana
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  
Aldi
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Como aquecer a casa
Sem aquecimentos suficientes em casa? Temos 10 truques para manter a casa quente
Animais
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Mais Lidas
Soraia sousa
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Bruno
Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer
Famosos
Horas após desistir de "Secret Story", Bruno Simão faz descoberta "triste"!
selfie
Dois às 10
Cenário macabro em cemitério. Caixões foram partidos e cadáveres desmembrados e espalhados. Veja as imagens
tvi
Kina
Foi uma das mulheres mais bonitas em Portugal nos anos 80 e 90, mas agora diz ser tratada como «velha, inútil e ridícula»
Umaro Sissoco Embaló
Militares reivindicam "controlo total" da Guiné-Bissau
cnn