Quem diria que bastava juntar esta fruta às batatas para não grelarem e durarem mais tempo?

Quase toda a gente o faz, mas este alimento nunca deve ser guardado ao pé das batatas

Há truques domésticos que parecem demasiado simples para funcionar. Este é um deles. Mas a verdade é que resulta. Se costuma comprar batatas a granel ou em sacos grandes, já deve ter reparado no que acontece passado algum tempo: começam a grelar. Aqueles rebentos verdes que surgem à superfície não só alteram o sabor e a textura da batata, como podem até ser prejudiciais se consumidos em grande quantidade.

A solução que a maioria das pessoas usa é simples: comprar menos batatas de cada vez. Mas há uma alternativa ainda mais prática e que poupa dinheiro e desperdício alimentar.

A dica: uma maçã no meio das batatas

A Esoeste, distribuidora de produtos frescos, partilhou recentemente no Instagram um truque que surpreendeu muitos seguidores: basta colocar uma maçã no meio das batatas para que estas se mantenham frescas durante muito mais tempo.

"Quando a batata está há muito tempo na despensa, normalmente começa a ganhar o grelo", explicam no vídeo. "Para que isso não aconteça, põe-se uma maçã junto com as batatas e aguenta muito mais tempo. A batata fica muito mais bem conservada."

Parece magia, mas não é. É química.

A maçã liberta etileno, um gás natural que as frutas produzem durante o amadurecimento. Este gás tem efeitos diferentes consoante o alimento: em alguns casos, acelera o amadurecimento (como acontece com bananas ou tomates). Mas no caso das batatas, faz exatamente o contrário: retarda o desenvolvimento dos rebentos.

Ou seja, a maçã "engana" a batata, impedindo-a de grelar tão rapidamente. O resultado? Batatas que duram semanas em vez de dias, sem perder qualidade.

Como aplicar este truque em casa

1. Escolha um local fresco, seco e escuro

As batatas devem ser guardadas longe da luz solar direta, de preferência numa despensa, armário ou cesto fechado. A humidade também é inimiga: quanto mais seco o ambiente, melhor.

2. Coloque uma maçã no meio das batatas

Não precisa de ser uma maçã grande nem perfeita. Pode até ser uma que já esteja mais madura — desde que não esteja estragada. Deixe-a no centro do saco ou cesto, em contacto direto com as batatas.

3. Verifique regularmente

De vez em quando, espreite para ver se a maçã continua em bom estado. Se começar a murchar ou a apodrecer, substitua por outra. O ideal é trocar a cada duas ou três semanas.

4. Não lave as batatas antes de guardar

A humidade acelera a deterioração. Guarde-as tal como vieram — com a terra e tudo, se for o caso. Lave apenas antes de cozinhar.