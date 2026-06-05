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Bater Bafo ou bafão
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Bater bafo: uma brincadeira com quase 100 anos que parece recente aos olhos dos portugueses
IOL
Há 3h e 13min
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Descrita como a “arte de virar um monte de cromos repetidos com a mão” já teve até campeonatos

A febre da caderneta do Mundial de Futebol de 2026 voltou a tomar conta dos recreios portugueses, trazendo pais e filhos para o hábito antigo de colecionar cromos. Há crianças a trocar cromos, a procurar os mais difíceis e a tentar completar as páginas o mais depressa possível, pedindo saquetas novas todos os dias. Mas há outra tendência que está a chamar a atenção e a surpreender muitos pais em Portugal: o jogo do "bafo" ou "bafão".

Para muitas crianças, os cromos já não servem apenas para preencher a caderneta. Servem também para jogar. O objetivo é simples: empilhar cromos e tentar virá-los através de uma pancada com a mão em forma de concha. Os cromos que virarem passam para o jogador.

Para muitos pais a brincadeira parece uma novidade. Mas a verdade é que o bafo é uma tradição infantil brasileira com raízes que remontam pelo menos às décadas de 1930 e 1940.

Uma brincadeira com história no Brasil

Os registos históricos mais antigos conhecidos sobre o bafo estão associados a um fenómeno infantil que marcou gerações no sul do Brasil. Em 1928, uma empresa de Curitiba começou a comercializar uns rebuçados muito populares chamados "Zequinha", embrulhados em cromos colecionáveis com personagens, animais, meios de transporte e temas do quotidiano. Com o tempo, os cromos tornaram-se tão populares que muitas crianças compravam os rebuçados sobretudo para aumentar as suas coleções.

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Segundo um artigo da Biblioteca Pública do Paraná, “no jogo do bafo, cada adversário colocava as suas figurinhas viradas de costas no chão. Aquele que, batendo nelas com a palma da mão, conseguisse desvirá-las, ganhava-as. Às vezes, uma discreta cuspidinha na palma da mão, sem que o adversário visse, ajudava na desvirada”.

Porque se chama "bafo"?

O nome está relacionado com a forma de jogar. Os participantes colocam vários cromos numa pilha e batem com a mão junto deles, provocando uma deslocação de ar que ajuda a virar alguns cromos. Os cromos que ficam virados passam para quem efetuou a jogada. A designação "bafo" é utilizada há várias décadas no Brasil e está associada precisamente a esse movimento de ar criado pela pancada da mão.

Campeonato de “bafo” foi notícia na CNN Brasil

A brincadeira é tão popular no Brasil que a CNN noticiou um campeonato em São Paulo, ocorrido a 17 de maio. Tratou-se de uma ação gratuita promovida pela marca Rexona em parceria com a Panini.

 

Uma tradição que atravessou gerações

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Ao contrário do que muitos pais portugueses possam pensar, o bafo não surgiu por causa do TikTok ou do YouTube. Porém, deverá ter sido através das redes sociais que atravessou o Atlântico. Como escreve o site brasileiro R7, “tão antigo quanto o próprio hábito de colecionar figurinhas [cromos], o jogo de bafo tem como objetivo ganhar os cromos de um monte com o vento provocado pela batida da mão em formato de concha”.

Nesta reportagem publicada em 2018, o R7 descrevia o bafo como uma brincadeira tradicional associada à coleção de cromos, recordando que fez parte da infância de várias gerações de brasileiros.

Como chegou a Portugal?

Não existe uma explicação oficial para a popularização do bafo entre as crianças portuguesas. No entanto, a influência da cultura digital brasileira surge como uma das hipóteses mais plausíveis. Atualmente, muitas crianças portuguesas acompanham diariamente criadores de conteúdos brasileiros no YouTube, TikTok, Instagram e plataformas de streaming, consumindo não apenas expressões e palavras, mas também brincadeiras e hábitos culturais.

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O próprio nome da brincadeira aponta nessa direção. Enquanto o termo "bafo" é amplamente conhecido no Brasil há várias décadas, a maioria dos portugueses que hoje têm entre 40 e 50 anos não se recorda de ter visto esta prática nos recreios durante a sua infância.

 

 

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