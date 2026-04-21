Receitas
Hailey Bieber
Hailey Bieber

Rico em colagénio e antioxidantes: aprendemos a fazer o famoso batido da Hailey Bieber
IOL
Há 2h e 12min
Mais 5 sugestões
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Fáceis de fazer e cheias de benefícios: estas gomas de colagénio caseiras estão a ser um sucesso
Aliviam dores musculares e estimulam a produção de colagénio: 4 alimentos com mais potássio do que a banana
Menos de 20 euros: qual o segredo deste suplemento de colagénio da Amazon?
5 alimentos ricos em colagénio que deve comer a partir dos 30 anos. A sua pele vai agradecer

O batido de Hailey Bieber, rico em colagénio e antioxidantes, já pode ser feito em casa

O smoothie de Hailey Bieber que se tornou viral nas redes sociais chama-se “Strawberry Glaze Skin Smoothie” e nasceu da parceria da modelo com o mercado californiano Erewhon, conhecido pelas suas bebidas e produtos de bem-estar premium. A receita passou rapidamente de tendência local a fenómeno global, com milhares de recriações no TikTok e Instagram, sobretudo pelo seu foco em ingredientes associados à “pele saudável”.

A ideia por trás do batido está ligada ao conceito de “skin smoothie”, ou seja, bebidas ricas em nutrientes como colagénio e antioxidantes, promovendo uma aparência mais luminosa da pele. No caso da versão de Hailey Bieber, o destaque vai para a combinação de morango, abacate e colagénio, que resulta num smoothie cremoso e saboroso.

Receita (estilo Erewhon):

Para a “calda” (glaze):

  • Cozinhar morangos com um pouco de xarope de ácer (maple syrup) até ficarem macios
  • Misturar depois com creme de coco até obter uma textura suave

Para o smoothie:

  • 1 chávena de morangos congelados
  • 1/4 de abacate
  • 1 a 2 tâmaras sem caroço
  • 1/2 chávena de leite de amêndoa
  • 1 dose de colagénio em pó (preferencialmente de baunilha)
  • Gelo a gosto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Tudo é batido no liquidificador até ficar com uma textura cremosa. O resultado é uma bebida fresca, visualmente apelativa e que continua a alimentar a tendência dos chamados “beauty drinks” associados ao bem-estar e à estética.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Fáceis de fazer e cheias de benefícios: estas gomas de colagénio caseiras estão a ser um sucesso
Aliviam dores musculares e estimulam a produção de colagénio: 4 alimentos com mais potássio do que a banana
Menos de 20 euros: qual o segredo deste suplemento de colagénio da Amazon?
5 alimentos ricos em colagénio que deve comer a partir dos 30 anos. A sua pele vai agradecer