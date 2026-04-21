Rico em colagénio e antioxidantes: aprendemos a fazer o famoso batido da Hailey Bieber

O smoothie de Hailey Bieber que se tornou viral nas redes sociais chama-se “Strawberry Glaze Skin Smoothie” e nasceu da parceria da modelo com o mercado californiano Erewhon, conhecido pelas suas bebidas e produtos de bem-estar premium. A receita passou rapidamente de tendência local a fenómeno global, com milhares de recriações no TikTok e Instagram, sobretudo pelo seu foco em ingredientes associados à “pele saudável”.
A ideia por trás do batido está ligada ao conceito de “skin smoothie”, ou seja, bebidas ricas em nutrientes como colagénio e antioxidantes, promovendo uma aparência mais luminosa da pele. No caso da versão de Hailey Bieber, o destaque vai para a combinação de morango, abacate e colagénio, que resulta num smoothie cremoso e saboroso.
Receita (estilo Erewhon):
Para a “calda” (glaze):
- Cozinhar morangos com um pouco de xarope de ácer (maple syrup) até ficarem macios
- Misturar depois com creme de coco até obter uma textura suave
Para o smoothie:
- 1 chávena de morangos congelados
- 1/4 de abacate
- 1 a 2 tâmaras sem caroço
- 1/2 chávena de leite de amêndoa
- 1 dose de colagénio em pó (preferencialmente de baunilha)
- Gelo a gosto
Tudo é batido no liquidificador até ficar com uma textura cremosa. O resultado é uma bebida fresca, visualmente apelativa e que continua a alimentar a tendência dos chamados “beauty drinks” associados ao bem-estar e à estética.