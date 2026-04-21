Rico em colagénio e antioxidantes: aprendemos a fazer o famoso batido da Hailey Bieber

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O smoothie de Hailey Bieber que se tornou viral nas redes sociais chama-se “Strawberry Glaze Skin Smoothie” e nasceu da parceria da modelo com o mercado californiano Erewhon, conhecido pelas suas bebidas e produtos de bem-estar premium. A receita passou rapidamente de tendência local a fenómeno global, com milhares de recriações no TikTok e Instagram, sobretudo pelo seu foco em ingredientes associados à “pele saudável”.

A ideia por trás do batido está ligada ao conceito de “skin smoothie”, ou seja, bebidas ricas em nutrientes como colagénio e antioxidantes, promovendo uma aparência mais luminosa da pele. No caso da versão de Hailey Bieber, o destaque vai para a combinação de morango, abacate e colagénio, que resulta num smoothie cremoso e saboroso.

Receita (estilo Erewhon):

Para a “calda” (glaze):

Cozinhar morangos com um pouco de xarope de ácer (maple syrup) até ficarem macios

Misturar depois com creme de coco até obter uma textura suave

Para o smoothie:

1 chávena de morangos congelados

1/4 de abacate

1 a 2 tâmaras sem caroço

1/2 chávena de leite de amêndoa

1 dose de colagénio em pó (preferencialmente de baunilha)

Gelo a gosto

Tudo é batido no liquidificador até ficar com uma textura cremosa. O resultado é uma bebida fresca, visualmente apelativa e que continua a alimentar a tendência dos chamados “beauty drinks” associados ao bem-estar e à estética.