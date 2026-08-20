Este menino é hoje um dos cantores portugueses mais famosos e mostrou um momento raro em família

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Fernando Daniel vive uma fase particularmente especial da sua vida. Depois de, em maio, ter celebrado 30 anos e feito um balanço dos últimos dez anos da sua carreira e da sua vida pessoal, o cantor voltou a protagonizar um momento marcante em família: o batizado do filho, Fernando.

O artista partilhou algumas imagens da ocasião nas redes sociais e deixou uma mensagem dedicada ao filho, onde expressou o desejo de que este cresça rodeado de pessoas que o amem e nunca o abandonem.

“Meu filho, que os que te celebram nunca te falhem. Que os que te rodeiam não te abandonem. Que O sintas também no teu coração, como eu O sinto no meu.”

Uma declaração especial num dia igualmente importante para a família de Fernando Daniel e Sara Vidal, que têm dois filhos, Matilde e Fernando.

O momento familiar surge depois de uma outra publicação particularmente simbólica do cantor. Em maio, quando completou 30 anos, Fernando Daniel decidiu olhar para trás e recordar aquela que considera ter sido a década mais bonita da sua vida. Para assinalar a data, partilhou também uma fotografia sua de quando era criança.

“O adeus aos vintes”

A 11 de maio, Fernando Daniel despediu-se oficialmente dos 20 anos.

“O adeus aos vintes. Os últimos 10 anos foram sem dúvida os mais bonitos da minha vida”, escreveu o cantor, antes de fazer uma viagem pelos momentos mais importantes de cada ano.

Aos 20 anos, somou prestações que se tornaram virais, milhões de visualizações e venceu o The Voice, programa que mudou a sua vida.

Aos 21, lançou o primeiro single, “Espera”, que, segundo o próprio, o tornou naquele meio ano no artista português mais ouvido nas rádios nacionais.

No ano seguinte, chegou o primeiro álbum, “Salto”, que entrou diretamente para o primeiro lugar do top de vendas. Fernando Daniel recordou ainda o primeiro ano de digressão, com 65 datas.

Aos 23 anos, conquistou o primeiro MTV Best Portuguese Act, prémio que viria a revalidar no ano seguinte.

Aos 24, em plena pandemia, decidiu lançar “Presente”, o segundo álbum, que alcançou, de acordo com o cantor, perto de 200 milhões de streams e permaneceu 50 semanas no top de vendas. Foi também nesta fase que se tornou mentor no programa que tinha mudado a sua própria vida.

Mas foi aos 25 anos que aconteceu aquela que talvez seja a conquista que mais valoriza.

“Nasceu a Matilde. Conquistei um novo sonho, e ganhei o melhor premio de todos, ser pai.”

Dos grandes palcos à chegada de Fernando

A carreira continuou a crescer nos anos seguintes.

Aos 26, Fernando Daniel destacou 2022 como o ano em que mais prémios conquistou. Foi também nessa altura que comprou uma antiga discoteca e decidiu transformá-la no seu próprio estúdio.

Aos 27, chegou a um dos maiores palcos do país, a então Altice Arena, e ficou noivo de Sara Vidal, a mulher que, como o próprio escreveu, o conquistou ainda antes de toda esta história ter começado.

Um ano depois, concretizou um sonho antigo: atuar no palco principal do Rock in Rio.

Mas 28 anos trouxe-lhe ainda outro momento inesquecível.

“Voltei a sentir a melhor sensação do mundo, nasceu o Fernando e enquanto pai, atinjo o auge da minha felicidade.”