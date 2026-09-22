"Não sai nem a comer": este batom continua a liderar as vendas da Amazon

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É difícil falar de maquilhagem sem mencionar o batom, um clássico intemporal capaz de transformar por completo qualquer look. O SuperStay Matte Ink, da Maybelline New York, continua a ser um fenómeno na Amazon: já ultrapassou as 56 mil avaliações, mantém uma média de 4,6 estrelas e continua a ser o produto mais vendido da categoria. Está agora com um desconto de 20%, custando 10,11€ em vez dos 12,71€ habituais.

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O segredo está na fórmula líquida de longa duração, com uma tecnologia de tinta elástica que promete até 16 horas sem falhar, e no acabamento mate aveludado, com cobertura total que não transfere para copos ou máscaras.

O aplicador em forma de seta facilita a aplicação precisa, permitindo contornar os lábios sem esforço e sem necessidade de retoques. Há mais de 20 tons disponíveis, dos vermelhos intensos aos nudes discretos, passando por rosas e fúcsias, o que ajuda a explicar por que continua a ser o batom mais vendido da plataforma.

Para além da variedade de cores, a fórmula é testada dermatologicamente e não tem odor, o que tem contribuído para a fidelidade de quem já o experimentou. Para remover, a marca recomenda o uso de um desmaquilhante bifásico à prova de água, já que a intensidade da cor e a resistência prometida exigem um produto adequado para não danificar os lábios.

Com mais de 56 mil avaliações e a média de estrelas a manter-se estável ao longo do tempo, este continua a ser um dos produtos de beleza mais consistentes da Amazon, e o desconto atual é mais um motivo para quem ainda não o experimentou.

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