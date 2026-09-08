Concorrente do BB All Stars partilha como transformou o seu corpo em menos de um ano

A viver nova paixão e uma vida de luxo: ex-concorrente do Secret Story surpreende ao volante de uma ‘bomba’

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Dias antes de voltar a entrar na casa mais vigiada do país, Joana Albuquerque aproveitou para partilhar, nas redes sociais, um vídeo no qual revelou como conseguiu transformar o corpo em apenas um ano.

A concorrente do “BB All Stars” começou por explicar: “Vou mostrar como é que eu consegui passar de isto para isto em mais ou menos um ano. Atenção que a maior parte do progresso foi nos últimos dois, três meses.”

Joana começou por recordar como era o seu corpo há cerca de um ano, revelando que, nessa altura, pesava perto de 70 quilos. “Aqui estou eu há um ano com os meus humildes, vou arriscar dizer, 68, 69 quilos. Eu até evitava tirar fotografias nesta altura”, confessou.

Como conseguiu mudar?

A concorrente explicou que começou por retirar da alimentação os alimentos mais calóricos, embora tenha mantido o consumo de álcool e tenha adotado uma rotina alimentar que reconhece não ser saudável.

“Comecei a suspender a ingestão de qualquer alimento que fosse extremamente calórico. Molhos, batatas fritas, tudo. Continuei a beber álcool... Já fazia só tipo um almoço e um lanche. Isto é saudável? Claro que não. Mas foi aquilo que eu fiz. Vocês vão perguntar e eu estou a responder.”

Com estas mudanças, perdeu cerca de oito quilos, chegando aos 60 quilos. Mais tarde, submeteu-se a uma cirurgia e teve de interromper os treinos durante o período de recuperação.

Depois de recuperar, Joana voltou ao ginásio e manteve alguns cuidados com a alimentação, embora ainda não fizesse um controlo rigoroso das calorias ingeridas.

“Nesta altura já pude voltar ao ginásio e continuava a ter cuidados com a alimentação, porém não estava a fazer o tracking [rastreio] de absolutamente nada. Estava simplesmente a comer coisas saudáveis, sem molhos, coisas grelhadas”, conta.

A grande mudança aconteceu em março, quando decidiu aceitar o desafio 75 Hard. Uma das regras que estabeleceu para si própria foi precisamente manter um défice calórico, o que a levou a pesar e registar tudo aquilo que comia.

O 75 Hard é um programa de desenvolvimento mental e físico criado pelo empresário e podcaster americano Andy Frisella em 2019. O objetivo principal não é apenas a forma física, mas sim construir uma forte disciplina mental, resiliência e autoconfiança.

“Chega março e eu decido que quero fazer o 75 Hard. O que é que me obrigou a este desafio? A contar tudo aquilo que eu comia porque eu decidi que uma das regras era ter um défice calórico. Tudo, tudo”, conta.

Para explicar o nível de rigor que adotou, deu como exemplo uma das suas refeições. “Estas duas tortas têm 50 gramas de pão com 50 gramas de queijo cottage e 15 gramas de salmão fumado. Eu peso tudo. Eu punha tudo numa lista, calorias que eu queimei no dia e calorias que eu ingeri para ter a certeza de que estava em défice calórico.”

Apesar de inicialmente ter acompanhado o processo através do peso, Joana sublinha que, atualmente, dá menos importância ao número apresentado pela balança e mais atenção à definição corporal.

“Eu não vou parar de falar de pesos porque não vale a pena. Eu acho que agora estou a pesar mais do que aqui. Nem tenho bem certeza. Aquilo que importa é a definição do meu corpo.”

Durante este período, a creatina também passou a fazer parte da sua rotina, ajudando-a, segundo a própria, na energia e na recuperação. “E a creatina ajudou-me muito também a ter energia e na recuperação porque no 75 Hard nós treinamos todos os dias. Todos os dias é dia de treino.”

No que diz respeito ao exercício físico, Joana revelou que chegou a fazer três treinos de pernas e dois de membros superiores por semana, complementando a rotina com vários quilómetros de caminhada diária.

A concorrente faz três leg days, dois dias superiores, todos os dias eu andava entre cinco a oito quilómetros. Para Joana, a consistência foi um dos principais fatores para a evolução que conseguiu alcançar em apenas dois meses.

“Os resultados foram em cerca de dois meses. Eu acho que também aquilo que me ajudou a ter mais progressão nos meus treinos, a ganhar mais massa muscular, foi a consistência dos treinos”, sublinha.

A concorrente explicou ainda que não sentiu necessidade de alterar constantemente os exercícios, defendendo a importância de manter os movimentos e aumentar progressivamente o desafio.

“Eu não mudei quase nada dos meus exercícios. O meu exercício mais pesado e o que eu faço primeiro continua a ser hip thrust (elevação pélvica). O corpo tem de se habituar mais ou menos a fazer aqueles movimentos e tem que se desafiar dentro desses movimentos que vocês escolherem”, explica.

Como o principal objetivo era desenvolver os glúteos, Joana concentrou grande parte do trabalho nos treinos de pernas, sem descurar os membros superiores.

A alimentação antes do treino também assumiu um papel importante na sua rotina.

“Lanchar antes do ginásio também é completamente imprescindível para mim. Eu tenho de comer.” No vídeo, Joana fez questão de partilhar os valores calóricos que seguia, ressalvando, contudo, que estes não devem ser utilizados como referência por outras pessoas.

“Rapidamente, eu vou dar os valores exatos, mas não se comparem. É só um exemplo. Eu estava a comer entre 1200 e 1400 em dias que não eram leg day. Entre 1400 e 1600 em dias que eram leg day”, explica.

A rotina incluía ainda cerca de uma hora e meia de exercício diário, restrição de álcool durante os primeiros 30 dias, uma ingestão elevada de proteína e hidratação regular.

“Uma hora e meia de exercício todos os dias, sem falta. Não bebia álcool durante 30 dias mas depois comecei a beber. 100 gramas de proteína todos os dias. Dois litros e meio de água todos os dias. Creatina todos os dias”, insiste.