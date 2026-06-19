O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova

Este artigo pode conter links afiliados*

A higiene oral dos animais de quatro patas é uma das maiores dores de cabeça para os tutores, já que a maioria dos cães e gatos recusa limpezas agressivas com escovas de dentes. Para dar resposta a este desafio, a Beaphar desenvolveu uma solução líquida com mentol, disponível na Amazon por 10,16€, que se adiciona diretamente na água do bebedouro. Com uma classificação sólida de 4,1 em 5 estrelas e mais de 10 mil pedidos recentes da marca, o produto atua na prevenção da placa bacteriana e do tártaro, garantindo um hálito fresco diariamente sem stresse e sem alterar o sabor da água.

O grande ponto forte deste aditivo é a facilidade de aplicação, necessitando apenas de 10ml por cada litro de água para começar a fazer efeito. Nas avaliações da plataforma, quem lida com animais difíceis destaca a facilidade do processo: "A minha cadela bebe muita água porque come ração seca e, como é impossível escovar-lhe os dentes, este produto salvou-nos de ter de fazer limpezas dentárias mais complexas no veterinário". O produto é igualmente eficaz para os felinos, como confirma outra tutora satisfeita: "Levo várias semanas de utilização e o hálito do meu gato cheira bastante melhor; ele não teve qualquer problema em beber a água, pelo que funciona mesmo".

Apesar de as instruções da embalagem virem apenas em alemão (o único ponto menos positivo apontado pelos utilizadores), o feedback global reforça que a proteção contra a gengivite e o tártaro é real e duradoura. Os compradores notam ainda que a fórmula é altamente económica e segura, pois os animais não rejeitam a água. Como resume um dos clientes nas avaliações: "O hálito já não cheira mal e basta colocar uma quantidade mínima de cada vez que mudo a água do cão; ele bebe sem hesitar e ajuda imenso a que não se forme tanta placa". É a alternativa ideal e económica para manter a saúde oral dos patudos em dia, com o mínimo esforço.

Compre aqui o aditivo de higiene oral Beaphar por 10,16€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.