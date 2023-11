Não percas a entrevista exclusiva a Beatriz Frazão!

O Milkshake Morangos com Açúcar é uma série que proporciona conversas de coração aberto entre os atores de "Morangos com Açúcar" e a repórter digital Constança Maça. Esta semana, foi a vez de Beatriz Frazão, a notável intérprete de Kika, partilhar momentos reveladores sobre sua vida pessoal.

A aguardada entrevista exclusiva já está disponível no Clube Morangos com Açúcar e nesta conversa Beatriz não só partilha memórias encantadoras da sua infância, como aborda abertamente os seus desafios e ambições pessoais.

A atriz destaca a busca pela confiança como uma parte essencial da sua jornada profissional e pessoal, revelando um desejo profundo de deixar uma marca duradoura na indústria e na vida das pessoas.

Para além deste episódio de Milkshake Morangos com Açúcar, o clube já disponibilizou as entrevistas exclusivas com Madalena Aragão e Gonçalo Braga. Junta-te ao clube e vê todo o conteúdo que não encontras em mais nenhum lugar.