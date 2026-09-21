Vizinhos em choque: bebé aparece morto dentro de um sofá depois de ter ficado com babysitter

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Grayson Walton tinha apenas 11 meses. O bebé desapareceu depois de o pai o deixar aos cuidados de um babysitter de 19 anos e acabou por ser encontrado morto escondido dentro de um sofá. Há dois homens detidos no âmbito da investigação.

O que começou com o desaparecimento de um bebé de apenas 11 meses terminou numa descoberta que deixou uma comunidade em choque. Grayson Walton foi encontrado morto dentro de um sofá, numa casa no Kentucky, nos Estados Unidos, depois de ter ficado aos cuidados de um babysitter enquanto o pai estava a trabalhar.

Segundo o The Sun, o bebé tinha sido deixado pelo pai aos cuidados de Elijah Mayes, de 19 anos. Quando questionado pelas autoridades, o jovem terá afirmado inicialmente que tinha entregado Grayson a um familiar, que o teria ido buscar por volta das 22 horas de 11 de setembro.

A versão acabou por ser posta em causa durante a investigação. As autoridades procuraram o bebé e encontraram o corpo numa segunda habitação, pertencente ao padrasto do babysitter.

Bebé estava escondido dentro de um sofá

De acordo com documentos judiciais citados pelo The Sun, Grayson foi encontrado morto no interior de um sofá. O bebé apresentava ainda marcas que pareciam ser de dentes na barriga e vários hematomas.

Elijah Mayes foi detido e acusado da morte da criança. Segundo a publicação britânica, enfrenta acusações de homicídio, abuso criminal, ocultação de provas, abuso de cadáver e posse de metanfetamina.

As autoridades alegam também que o jovem terá criado um número de telefone falso e enviado mensagens para si próprio, fazendo-se passar pela pessoa a quem dizia ter entregue o bebé.

Há um segundo homem detido

A investigação levou também à detenção de Jeff Barnett, familiar do jovem de 19 anos, acusado de adulteração de provas. O homem foi detido numa estação de serviço e encontra-se igualmente envolvido no processo.

O The Sun adianta que o "babysitter" compareceu em tribunal na quinta-feira. Os documentos relacionados com o mandado de busca foram entretanto selados até março de 2027.

O jovem encontra-se detido com uma caução de um milhão de dólares.