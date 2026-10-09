Bebé de três meses encontrado morto dois anos depois de pais terem perdido outra filha

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Um casal do estado norte-americano do Utah foi detido depois de o filho, um bebé de apenas três meses, ter sido encontrado sem vida em casa. O caso está a ser investigado como suspeita de homicídio por maus-tratos a uma criança. Dois anos antes, o casal tinha perdido também uma filha ainda bebé.

O pai, de 40 anos, e a mãe, de 39, foram detidos na quarta-feira, depois de as autoridades terem sido chamadas à residência da família, onde encontraram o menino sem sinais de vida, segundo a revista PEOPLE, que cita informações da polícia e documentos judiciais divulgados por meios de comunicação locais.

Os pais terão dito aos investigadores que beberam álcool antes de se deitarem com o filho na cama, na noite anterior. Os agentes terão encontrado várias garrafas de álcool vazias perto da zona onde o bebé dormia, bem como objetos que suspeitam estar relacionados com o consumo de drogas.

Segundo o relato dos investigadores, a mãe terá contado que o bebé começou a chorar durante a madrugada e que o colocou sobre o próprio peito, acabando ambos por adormecer. Algumas horas depois, o pai tentou acordar o menino e percebeu que não reagia. Foi então chamado o serviço de emergência, mas o bebé acabou por ser declarado morto.

O casal já tinha perdido outra filha

A morte do menino é a segunda perda de um filho bebé para o casal. Em outubro de 2024, a filha morreu também ainda muito pequena. A menina tinha complicações médicas desde o nascimento, incluindo uma mandíbula retraída e fenda palatina, e precisava de uma sonda para se alimentar.

No entanto, a causa da morte da menina não foi determinada e esse caso continua sob investigação.