O pai enterrou-o vivo dentro de uma gaiola. Bebé de 11 meses é resgatado com vida após 24 horas soterrado

Koah Sharpe desapareceu depois de ter estado aos cuidados do pai, nos Estados Unidos. Foi encontrado dentro de uma gaiola metálica, enterrada numa zona florestal. O choro do menino permitiu aos operacionais localizar o local onde estava.

Um bebé de apenas 11 meses protagonizou um resgate impressionante na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, depois de ter sido encontrado vivo numa situação extrema: estava enterrado numa zona florestal, dentro de uma gaiola metálica envolvida numa toalha, onde terá permanecido durante cerca de 24 horas.

Koah Sharpe estava desaparecido desde segunda-feira, 9 de novembro, depois de ter sido levado pelo pai, Michael Comer, de 25 anos, segundo as autoridades do condado de Lexington.

De acordo com o xerife Jay Koon, o menino encontrava-se inicialmente aos cuidados da avó paterna. Quando esta saiu para tratar de um assunto, deixou Koah com o pai, enquanto outro cuidador se preparava para chegar. Porém, quando essa pessoa apareceu, tanto o homem como a criança tinham desaparecido.

A família alertou as autoridades, que deram início a uma operação de busca. O pai foi localizado e detido na noite de segunda-feira, por suspeita de furto e resistência à detenção, mas o bebé continuava sem ser encontrado.

Um choro debaixo da terra deu o alerta

As buscas prolongaram-se até terça-feira e mobilizaram perto de uma centena de elementos das forças de segurança e equipas de emergência.

Foi numa zona de floresta, perto da casa do avô paterno da criança, que os investigadores encontraram terra recentemente remexida, a cerca de 45 metros da habitação.

Quando começaram a escavar, ouviram algo que mudou o rumo da operação: o choro de um bebé.

«Como podem imaginar, começou ali uma corrida contra o tempo. Toda a gente se lançou para o local a tentar tirá-lo dali», contou o xerife Jay Koon, citado pela CNN.

Koah estava dentro de uma gaiola metálica, semelhante às utilizadas para transportar animais, envolvida numa toalha e coberta por terra. O responsável policial descreveu o momento do resgate como particularmente emocionante: o menino estava «agarrado à vida, a chorar».

A toalha poderá ter ajudado o bebé a sobreviver

Um dos aspetos que mais impressionou os investigadores foi a sobrevivência da criança durante tantas horas debaixo da terra.

Segundo Jay Koon, a toalha que envolvia a gaiola poderá ter contribuído para a formação de uma bolsa de ar, permitindo que Koah continuasse a respirar.

O xerife estimou que o menino tenha permanecido enterrado durante aproximadamente 24 horas. A criança foi retirada do local e transportada de urgência para uma unidade hospitalar, onde recebeu assistência médica.

Numa declaração durante a conferência de imprensa, o responsável policial não escondeu a emoção perante o desfecho da operação, considerando o choro do bebé o som mais feliz que poderia ter ouvido naquele momento.

Pai foi detido e investigação continua

Michael Comer foi detido na noite de segunda-feira, depois de ter sido localizado num anexo de uma propriedade em Batesburg. Nessa altura, o bebé não estava consigo.

As autoridades confirmaram que o homem foi inicialmente acusado de furto e resistência à detenção. A polícia está a trabalhar com o Ministério Público local para determinar que outras acusações poderão ser apresentadas no âmbito do desaparecimento e das circunstâncias em que a criança foi encontrada.

Até ao momento, não foi divulgado um motivo confirmado para o sucedido. O caso continua sob investigação, enquanto Koah recebe cuidados hospitalares. O mais importante, para as equipas que participaram nas buscas, é que o menino foi encontrado com vida.

Uma operação que começou com o desaparecimento de uma criança terminou com um resgate extraordinário, depois de um choro quase impercetível ter permitido encontrar um bebé que estava debaixo da terra.