"Bebé milagre" morre afogado na piscina de casa. Tinha apenas dois anos

A morte de Haze Brown, de apenas dois anos, está a emocionar o Mundo. O menino, descrito pela família como um verdadeiro "bebé milagre", morreu na sequência de um trágico acidente na piscina da casa onde vivia com os pais, em Clovis, no estado norte-americano da Califórnia.

A notícia foi avançada pelo New York Post e relata uma tragédia que abalou profundamente a família de Curtis Brown, antigo jogador de futebol americano universitário da Brigham Young University (BYU), e da mulher, Kim Brown.

Segundo as autoridades, o acidente aconteceu no passado dia 26 de julho. Um familiar encontrou Haze inconsciente dentro da piscina e ligou de imediato para o número de emergência. No local, estiveram elementos da polícia, bombeiros e equipas médicas, que iniciaram manobras de reanimação.

Apesar dos esforços, a criança acabou por ser transportada para um hospital da região, onde foi declarada a morte momentos mais tarde. A polícia de Clovis esclareceu que não existem indícios de crime, nem quaisquer circunstâncias suspeitas relacionadas com a morte da criança.

Amigos da família criam movimento solidário

Perante a dimensão da tragédia, amigos e familiares criaram uma campanha de angariação de fundos para apoiar os Brown nas despesas relacionadas com o funeral e outros custos inesperados. Na página de recolha de donativos, Haze é descrito como o "bebé milagre" da família.

"A família Brown vive uma perda inimaginável. Não existem palavras capazes de aliviar a dor que sentem pela perda do seu precioso filho", pode ler-se na campanha.

Em poucos dias, a iniciativa reuniu mais de 71 mil dólares, aproximando-se do objetivo de 100 mil dólares (cerca de 88 mil euros), refletindo a onda de solidariedade que se gerou em torno da família.

Curtis Brown é um dos atletas mais marcantes da história da BYU. Entre 2002 e 2006 tornou-se, na altura, o melhor marcador da universidade, superando as três mil jardas ao longo da carreira. Em 2007 chegou ainda a integrar a pré-temporada dos Cincinnati Bengals, da NFL, embora não tenha permanecido na equipa para a época regular.

Curtis e Kim Brown são pais de cinco filhos. Além de Haze, o mais novo da família, têm ainda mais quatro filhos: os trigémeos de 13 anos, e um outro menino, de 12.

Até ao momento, os pais não fizeram qualquer declaração pública sobre a morte do filho. Na sequência da tragédia, a polícia voltou a reforçar o apelo à vigilância constante das crianças junto de piscinas.

"Os adultos nunca devem permitir que crianças pequenas estejam na água sem supervisão. É igualmente importante saber realizar manobras de reanimação e manter equipamento de segurança e de salvamento por perto", recordou o porta-voz da Polícia de Clovis, Ty Wood, citado pelo New York Post.

A história tem gerado forte comoção nas redes sociais, onde milhares de pessoas têm deixado mensagens de apoio à família Brown.

Pode ver, na galeria que preparámos para si, as fotografias do menino com a família