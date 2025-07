Médico faz alerta sobre os riscos de beber água antes de dormir

Com as noites quentes de verão, é natural que a vontade de beber água aumente, especialmente a meio da noite, quando o calor se torna sufocante e o sono parece cada vez mais difícil. Muitos têm este hábito ou 'vontade' de o fazer. No entanto, beber água a meio do sono pode estar a prejudicar o descanso.

O médico Julio Maset, explica num vídeo partilhado pelo TikTok que beber água mesmo antes de dormir pode levar a interrupções no sono, devido à necessidade de ir à casa de banho a meio da noite.

Chama a atenção ainda para o papel da vasopressina, uma hormona que ajuda o corpo a reduzir a produção de urina durante a noite, mantendo o equilíbrio hídrico enquanto se dorme. Ao ingerir líquidos demasiado tarde, esse processo pode ser perturbado.

A recomendação é simples: manter uma boa hidratação ao longo do dia e evitar grandes quantidades de água nas horas que antecedem o sono. Assim, é possível garantir uma noite mais tranquila e sem idas noturnas à casa de banho.