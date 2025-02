Afinal quantos litros de água devemos beber por dia? Especialistas explicam

A maior parte das pessoas esquece-se de beber água no seu dia a dia, ou pelo menos a dose recomendável. A verdade é que a água é um elemento essencial para o bom funcionamento do organismo.

De acordo com o site WebMD, a insuficiente ingestão de água pode levar à desidratação, uma condição que, em casos graves, pode causar tonturas, confusão mental e até convulsões.

Por essa razão, é fundamental manter um consumo adequado de líquidos diariamente. No entanto, a quantidade necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como peso corporal, nível de atividade física e temperatura ambiente.

Quanta água deve ser consumida por dia?

Apesar da recomendação popular de oito copos de água por dia, as necessidades hídricas podem diferir entre indivíduos. De acordo com o Instituto de Medicina (IOM), as diretrizes gerais são as seguintes:

Homens devem ingerir aproximadamente 13 copos de líquidos por dia, o equivalente a cerca de 3 litros.

Mulheres necessitam de cerca de 9 copos por dia (ligeiramente mais de 2 litros).

Durante a gravidez, a recomendação aumenta para 10 copos diários, e na amamentação, para 12 copos.

Em dias de calor intenso ou durante exercício físico, a quantidade de líquidos deve ser ajustada para evitar a desidratação.

Pessoas com problemas cardíacos ou doenças renais podem precisar de limitar o consumo de líquidos, sendo aconselhável procurar orientação médica.

Garantir uma hidratação adequada é essencial para a saúde e bem-estar, ajudando a manter o corpo equilibrado e em pleno funcionamento.