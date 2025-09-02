Beber mais de um copo de água à refeição pode ser um mau sinal sobre a nossa saúde

Há uns que bebem em demasia e outros que não bebem nada. No entanto, tem de haver um equilíbrio. A quantidade de água ingerida ao longo do dia é essencial para a saúde, mas pode revelar-se problemática quando está concentrada apenas nas refeições.

A nutricionista Júlia Farré alerta que a necessidade de ingerir vários copos de água enquanto se come pode indicar uma hidratação insuficiente ao longo do dia. Em declarações num vídeo publicado no seu perfil de TikTok, a especialista sublinha: “Não é que seja mau beber água durante as refeições. O problema é que, quando não bebemos o suficiente durante o dia, ao começarmos a comer sentimos, de repente, uma enorme sede. Isto dilui os sucos gástricos e dificulta a digestão.”

De acordo com a nutricionista, quem mantém uma boa ingestão de líquidos entre a manhã e a tarde acaba por não sentir tanta necessidade de beber grandes quantidades à mesa. “À hora do almoço ou do jantar, provavelmente um copo é suficiente”, acrescenta.

Beber água em excesso durante a refeição, longe de ser apenas uma questão de hábito, pode revelar um estado de desidratação moderada. Esta prática, segundo a especialista, compromete o processo digestivo e é um sinal claro de que o corpo não está a receber a hidratação adequada ao longo do dia.