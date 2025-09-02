Facebook Instagram

Beber mais de um copo de água à refeição pode ser um mau sinal sobre a nossa saúde

Beber demasiada água à refeição pode ser sinal de má hidratação ao longo do dia, alerta nutricionista
IOL
Há 1h e 19min
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias

Há uns que bebem em demasia e outros que não bebem nada. No entanto, tem de haver um equilíbrio. A quantidade de água ingerida ao longo do dia é essencial para a saúde, mas pode revelar-se problemática quando está concentrada apenas nas refeições. 

A nutricionista Júlia Farré alerta que a necessidade de ingerir vários copos de água enquanto se come pode indicar uma hidratação insuficiente ao longo do dia. Em declarações num vídeo publicado no seu perfil de TikTok, a especialista sublinha: “Não é que seja mau beber água durante as refeições. O problema é que, quando não bebemos o suficiente durante o dia, ao começarmos a comer sentimos, de repente, uma enorme sede. Isto dilui os sucos gástricos e dificulta a digestão.”

De acordo com a nutricionista, quem mantém uma boa ingestão de líquidos entre a manhã e a tarde acaba por não sentir tanta necessidade de beber grandes quantidades à mesa. “À hora do almoço ou do jantar, provavelmente um copo é suficiente”, acrescenta.

Beber água em excesso durante a refeição, longe de ser apenas uma questão de hábito, pode revelar um estado de desidratação moderada. Esta prática, segundo a especialista, compromete o processo digestivo e é um sinal claro de que o corpo não está a receber a hidratação adequada ao longo do dia.

 

 

RELACIONADOS
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Maria Botelho Moniz mostrou-se em casa e o que nos saltou à vista foi este candeeiro
Este é o buffet de 17,95 euros imperdível para quem gosta de comer muito e pagar pouco
Fã de massas cremosas? Experimente esta receita com tomate e farinheira (não se vai arrepender)
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Este chá é uma 'bomba' de saúde e ainda aromatiza a casa
Mais Vistos
00:03:43
Big Brother
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda
tvi
00:04:10
Big Brother
Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana
tvi
00:03:27
Big Brother
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada
tvi
00:04:28
Big Brother
Jéssica e Afonso choram juntos com mimos da família. Miranda intervém e leva 'barra': «Deixa ouvir»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Veiculos eletricos
Fui de carro elétrico de férias para o Algarve: conduzi-lo foi confortável, carregá-lo foi um suplício
cnn
Sporting
FOTO: agente de Harder «pica» Varandas no Instagram, mas depois apaga mensagem
maisfutebol
Inglaterra
OFICIAL: Donnarumma é reforço do Manchester City
maisfutebol
Casa
Lá fora falam sobre esta casa portuguesa que passa despercebida a muitos
versa
Sporting
Jota Silva: Sporting não consegue inscrever jogador e negócio é desfeito
maisfutebol
Isaura Quevedo
A família TVI aumentou! Veja a primeira foto do bebé que acaba de nascer