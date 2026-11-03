Os números são preocupantes: bebidas energéticas associadas a paragens cardíacas e enfartes em jovens

Fonte: LUSA

As bebidas energéticas e os produtos estimulantes que contêm cafeína estão associados a paragens cardíacas e enfartes em adultos jovens, de acordo com uma análise de mais de 28 mil relatos de eventos adversos apresentados nos Estados Unidos.

Os casos submetidos à FDA (agência para os medicamentos e alimentação dos Estados Unidos) apontam, em particular, para adultos dos 18 aos 34 anos, um grupo que, normalmente, não é considerado de alto risco para eventos cardiovasculares, de acordo com este estudo de associação (não de causalidade).

Os investigadores salientaram, no entanto, que são necessários mais estudos para compreender a relação entre os produtos que contêm cafeína e os problemas cardiovasculares.

As conclusões da investigação serão apresentadas numa sessão da Associação Americana do Coração, que terá lugar em Chicago a partir de 06 de novembro.

Os resultados são considerados preliminares até serem publicados na íntegra num artigo científico revisto por pares.

Consumo de cafeína pode representar riscos para a saúde cardiovascular

Embora a investigação sobre bebidas energéticas e outros suplementos estimulantes com cafeína seja limitada, as evidências disponíveis indicam que doses elevadas de cafeína estão associadas a danos cardiovasculares, aponta um comunicado da referida organização.

"Estes produtos são comercializados para consumo diário e vendidos ao lado de refrigerantes e água engarrafada. Por isso, a maioria das pessoas assume que não oferecem qualquer risco real", alertou Sai Samayamanthula, da Universidade da Virgínia.

Para muitas pessoas saudáveis, se o consumo for ocasional, é provável que o risco seja baixo.

No entanto, aqueles que os consomem habitualmente podem ultrapassar rapidamente o limite diário recomendado de cafeína.

"Por isso, é importante que saibam que estes produtos podem representar um risco de danos cardiovasculares", acrescentou.

Investigação analisou mais de 28 mil relatos de efeitos adversos

Para chegar às suas conclusões, os investigadores analisaram 28.345 relatos enviados para uma base de dados de segurança da FDA sobre possíveis eventos adversos entre 2017 e 2025.

Destes, 854 relatos mencionavam bebidas energéticas ou suplementos alimentares que continham cafeína ou estimulantes.

Os investigadores compararam estes dados com 27.491 relatos sobre produtos que não continham cafeína nem outros estimulantes.

Paragens cardíacas foram notificadas 11 vezes mais

Foram notificados casos de paragem cardíaca com uma frequência aproximadamente 11 vezes superior em relação a produtos que contêm cafeína e estimulantes, em comparação com outros que não possuem estes ingredientes.

Os relatos relacionados com bebidas energéticas e suplementos apresentavam uma probabilidade cerca de 4,5 vezes maior de envolver ataques cardíacos e 4 vezes maior de incluir arritmias ventriculares (ritmo anormal nas cavidades inferiores do coração) ou palpitações.

Cerca de 45% dos relatos que associavam produtos contendo cafeína e estimulantes a eventos cardiovasculares referiam-se a adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos.

Padrões semelhantes foram observados em relatos envolvendo tanto homens como mulheres.

Investigadores pedem maior vigilância sobre bebidas energéticas

"As nossas descobertas reforçam a necessidade de uma supervisão mais sistemática da segurança dos produtos que contêm cafeína e estimulantes. Além disso, os profissionais de saúde devem lembrar-se de perguntar aos seus pacientes mais jovens que apresentam palpitações, dor no peito ou desmaios se consumiram estes produtos recentemente ou se o fazem habitualmente", concluiu Samayamanthula.