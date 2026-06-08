Há um fenómeno a crescer na noite e festas portuguesas. PJ alerta jovens: "Podes mesmo morrer"

Faz a coleção de cromos da caderneta do mundial? PSP fez um alerta

"Parece legítimo, mas é falso": GNR deixa alerta para nova burla a circular em Portugal

GNR alerta para aumento deste tipo de furtos no verão

PJ lança alerta sobre chamadas que podem esvaziar a sua conta bancária

As festas e festivais de verão estão a aproximar-se, mas a Polícia Judiciária (PJ) lançou um alerta dirigido sobretudo aos jovens para um fenómeno que está a ganhar dimensão em Portugal: a circulação de novas drogas sintéticas e substâncias psicoativas adulteradas em ambientes de diversão noturna.

Num vídeo de sensibilização divulgado nas redes sociais, a PJ avisa que o país não está imune a uma realidade que já preocupa várias autoridades internacionais. Segundo a polícia, existe um "novo mercado de drogas sintéticas que circula de festa em festa, de mão em mão", muitas vezes sem que as vítimas tenham consciência do que estão a consumir.

O alerta surge numa altura em que milhares de jovens se preparam para festivais, concertos e festas de verão. A preocupação das autoridades centra-se não apenas no consumo voluntário destas substâncias, mas também nos casos em que drogas podem ser colocadas em bebidas sem o conhecimento da vítima.

"Sabes mesmo o que estás a consumir?" e "Se te colocaram algo na bebida?" são algumas das questões deixadas pela PJ na campanha.

Drogas adulteradas e efeitos imprevisíveis

A Polícia Judiciária explica que muitas das novas drogas psicoativas são produzidas clandestinamente através de processos químicos, podendo ser manipuladas e adulteradas. O aumento destes "produtores" ilegais faz crescer o risco associado ao consumo de substâncias cuja composição real é desconhecida.

A autoridade alerta ainda para a existência de drogas vendidas como produtos aparentemente inofensivos ou até "milagrosos", muitas vezes comercializadas a preços baixos para atrair consumidores.

Segundo a PJ, uma única toma pode ser suficiente para provocar efeitos graves, incluindo intoxicações severas, perda de consciência e até a morte.

O kit de prevenção recomendado pela PJ

Para reduzir os riscos durante as saídas noturnas, a Polícia Judiciária deixa várias recomendações:

Comprar e consumir apenas a própria bebida;

Nunca perder o copo de vista;

Recusar bebidas oferecidas por desconhecidos;

Desconfiar de substâncias ou drogas vendidas como produtos "milagrosos";

Não confiar em drogas com formatos apelativos ou criativos, que podem servir para enganar os consumidores.

A PJ recorda ainda que algumas destas substâncias podem ser inodoras, transparentes e facilmente misturadas em bebidas sem serem detetadas.

Risco de abuso sexual e outros crimes

Além dos efeitos físicos, as autoridades alertam para outro perigo associado a estas substâncias: a possibilidade de facilitarem a prática de crimes, incluindo abusos sexuais.

"Podes ficar com efeitos colaterais severos, ser vítima de um crime de abuso sexual ou até mesmo morrer", avisa a Polícia Judiciária.

A mensagem final da campanha é simples: aproveitar as festas de verão sem baixar a guarda. "Vais a tempo. Evita o pior cenário", conclui a PJ.