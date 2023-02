Um beijo 100% remoto que se sente como real? Sim, é possível com este dispositivo

O amor à distância ganhou um novo alento! Investigadores chineseses desenvolveram um dispositivo que se instala nos telemóveis e que permite “beijar” outra pessoa através da internet.

Os criadores do dispositivo, que já está a ser comercializado, prometem uma sensação física muito semelhante à de um beijo real, já que o aparelho possui um módulo em forma de boca, que tem a capacidade de transferir o movimento e a intensidade do beijo para a “boca” do dispositivo recetor.

O aparelho liga-se ao telemóvel via bluetooth e através de uma aplicação.

"Na universidade, eu tinha um relacionamento de longa distância com a minha namorada, e só nos comunicávamos por telefone. Foi daí que surgiu a inspiração para este dispositivo", explicou ao jornal chinês Global Times Jiang Zhongli, o principal inventor deste produto.

Veja aqui como funciona: