Especialista explica um passo fundamental ao lavar o cabelo para ficar mesmo impecável

Lava o cabelo e mesmo assim fica oleoso? Uma especialista garante que o segredo pode estar num passo simples, mas muitas vezes esquecido
IOL
Há 1h e 4min
Fotografia: Freepik

Provavelmente já lhe deve ter acontecido lavar o cabelo e, ainda assim, sentir que continua oleoso ou sem brilho. A verdade é que pode estar a falhar num detalhe simples, mas essencial. Quem o diz é a tricologista e especialista em saúde capilar, Anabel Kingsley, que revelou qual é o passo mais importante para deixar o cabelo realmente limpo e cheio de brilho.

Em declarações ao site Mirror, a especialista explica que a etapa mais crucial é também a mais desvalorizada: o enxaguamento. “Se achas que já passaste água o suficiente, enxagua outra vez”, sublinhou, lembrando que só assim se consegue eliminar por completo os resíduos de champô e impurezas do couro cabeludo.

Mas não é só. Anabel Kingsley recomenda começar o processo ainda antes do duche, desembaraçando o cabelo com um pente de dentes largos. Depois, é essencial molhar bem o cabelo para aproveitar melhor os produtos e garantir que duram mais tempo. Quando passar o champô, a especialista sugere espalhar o produto pelas mãos antes de aplicar e massajar bem o couro cabeludo durante, pelo menos, um minuto.

No passo seguinte, entra o amaciador, que deve ser trabalhado com os dedos para desfazer nós antes de usar o pente. “O objetivo é que, quando saíres do duche, o cabelo já esteja desembaraçado e sedoso”, explica.

E, claro, até na forma de secar há truques: nada de esfregar! O ideal é usar uma toalha de microfibra e espremer suavemente o excesso de água.

