Rugas debaixo dos olhos: 5 soluções naturais que funcionam e tem em casa

As rugas debaixo dos olhos incomodam? É uma das queixas mais frequentes quando o assunto é cuidar da pele e sentir o rosto mais luminoso. O site Bésame reuniu várias sugestões naturais capazes de suavizar esta zona tão fina e sensível. E, apesar de o tempo deixar sempre sinais, há pequenos cuidados caseiros que podem tornar a expressão mais descansada.

A aloe vera continua a ser uma das soluções preferidas para quem procura hidratação profunda. O gel fresco da planta é rico em nutrientes que deixam a pele mais flexível e confortável. Aplicado algumas vezes por semana, ajuda a refrescar e a dar um toque de firmeza às olheiras. Para quem gosta de rotinas rápidas, o pepino mantém o estatuto de clássico: as rodelas frias são quase imediatas a aliviar o inchaço, sobretudo nos dias em que o descanso ficou aquém do desejado.

O óleo de coco é outra opção simples que pode integrar o ritual da noite. A textura quente quando aquecido nas mãos deixa a pele mais macia e nutrida ao acordar. Já a clara de ovo, por criar uma película mais rígida ao secar, funciona como uma pequena máscara ocasional que ajuda a esticar ligeiramente esta zona tão fina, especialmente antes de um evento ou de um dia em que se quer um ar mais desperto.

E não fica por aqui. O mel, sozinho ou misturado com iogurte ou um pouco de sumo de limão, transforma-se numa máscara suave que devolve brilho e conforto ao olhar. É um ingrediente versátil que deixa a pele mais preenchida e com uma luminosidade natural.