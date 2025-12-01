Facebook Instagram
Lifestyle

Rugas debaixo dos olhos: 5 soluções naturais que funcionam e tem em casa

Cinco ingredientes naturais que tem em casa e que fazem diferença na pele
IOL
Hoje às 11:35
olheiras
olheiras
Retenção de líquidos: o que realmente provoca inchaço (e quando se deve preocupar)

As rugas debaixo dos olhos incomodam? É uma das queixas mais frequentes quando o assunto é cuidar da pele e sentir o rosto mais luminoso. O site Bésame reuniu várias sugestões naturais capazes de suavizar esta zona tão fina e sensível. E, apesar de o tempo deixar sempre sinais, há pequenos cuidados caseiros que podem tornar a expressão mais descansada.

A aloe vera continua a ser uma das soluções preferidas para quem procura hidratação profunda. O gel fresco da planta é rico em nutrientes que deixam a pele mais flexível e confortável. Aplicado algumas vezes por semana, ajuda a refrescar e a dar um toque de firmeza às olheiras. Para quem gosta de rotinas rápidas, o pepino mantém o estatuto de clássico: as rodelas frias são quase imediatas a aliviar o inchaço, sobretudo nos dias em que o descanso ficou aquém do desejado.

O óleo de coco é outra opção simples que pode integrar o ritual da noite. A textura quente quando aquecido nas mãos deixa a pele mais macia e nutrida ao acordar. Já a clara de ovo, por criar uma película mais rígida ao secar, funciona como uma pequena máscara ocasional que ajuda a esticar ligeiramente esta zona tão fina, especialmente antes de um evento ou de um dia em que se quer um ar mais desperto.

E não fica por aqui. O mel, sozinho ou misturado com iogurte ou um pouco de sumo de limão, transforma-se numa máscara suave que devolve brilho e conforto ao olhar. É um ingrediente versátil que deixa a pele mais preenchida e com uma luminosidade natural.

RELACIONADOS
Retenção de líquidos: o que realmente provoca inchaço (e quando se deve preocupar)
Especialista explica um passo fundamental ao lavar o cabelo para ficar mesmo impecável
"A pele fica visivelmente mais elástica": Descobrimos o ingrediente secreto que torna este creme anti-estrias um sucesso
Adeus celulite! Este gadget de massagem por 15 euros está a fazer furor na Amazon
Mais Vistos
00:01:10
Dois às 10
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:02:21
Dois às 10
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
tvi
00:00:35
Dois às 10
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
tvi
00:00:26
Secret Story
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Famosos
Rita Almeida em momento de despedida: "Que sejas o melhor"
selfie
Dylan
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Benfica
Enzo e a ida para o Chelsea: «Se não tivesse falado com Rui Costa não teria acontecido»
maisfutebol