Empresas tentam manter trabalhadores com a oferta de benefícios invulgares

Manter os melhores profissionais é uma tarefa cada vez mais difícil para as empresas, sobretudo em setores como o tecnológico em que a competitividade é alta e rotatividade de profissionais é grande. Por isso, manter os funcionários satisfeitos para que estes não equacionem mudar para outra empresa, requer o máximo de criatividade para encontrar propostas aliciantes e que, hoje em dia, vão muito além de um bom salário ou de um seguro de saúde.

Muitos dos benefícios são verdadeiramente incomuns como os praticados por algumas empresas exemplificadas num relatório efetuado pelo marketplace online Preply. A sua pesquisa – que analisou 50 grandes empresas, entre as quais Meta, Google e Microsoft – revela que as que recorrem a benefícios pouco comuns registaram uma taxa de rotatividade menor (11,9%, face à média de 14,7% do mercado). As margens de lucro foram igualmente maiores: 68,84%, contra a média de 62,22%.

Vejamos alguns exemplos de benefícios invulgares oferecidos pelas empresas analisadas pela Preply:

A Dropbox, serviço de armazenamento de arquivos online, oferece um subsídio anual de 5 mil dólares que pode ser usado para pagar serviços de bem-estar, educação e compras de supermercado, entre outros.

A Spotify, no âmbito da sua iniciativa CommunityX, dá aos funcionários a oportunidade de participarem num festival temático durante o ano, nas cidades onde há empregados da empresa.

A Hubspot, developer de software, oferece a toda a empresa uma semana de folga no verão “para descanso e rejuvenescimento”.

A Meta, a casa mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, disponibiliza um spa no escritório para todos os funcionários. A Meta também oferece, desde 2015, o acesso a um parque de nove hectares na cobertura da sede da empresa em Menlo Park, na Califórnia.

A Clif Bar Company tem uma parede de escalada in house que os colaboradores podem utilizar durante o trabalho. Podem usá-la até 2,5 horas por semana, durante o horário laboral, para se exercitarem.

A Adobe, a SAP e a Epic Systems têm um shopping dentro das suas instalações.

Top 10 dos benefícios mais invulgares

Fonte: Preply

Top 10 empresas com os benefícios mais invulgares

Fonte: Preply

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders