A vitória do Benfica frente ao Torreense, por 3-1, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ficou ensombrada por uma notícia trágica. Um adepto da equipa de Torres Vedras morreu este domingo, 22 de novembro, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória nas bancadas do Estádio Nacional, no Jamor.

O episódio aconteceu durante o intervalo do encontro, que se disputou no Estádio Nacional, em Oeiras. O adepto, cuja identidade não foi divulgada, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido pelas equipas de emergência médica presentes no recinto.

Foram realizadas manobras de reanimação no local, antes de o homem ser transportado de ambulância para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Apesar da intervenção dos meios de socorro, o óbito acabou por ser declarado na unidade hospitalar.

A situação gerou momentos de apreensão entre os adeptos que acompanhavam a partida. A presença da ambulância junto à parte posterior de uma das bancadas chamou a atenção de quem se encontrava no estádio, tendo a transmissão televisiva captado vários espectadores a observar o aparato.

A notícia da morte foi confirmada no final do encontro pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que lamentou profundamente o sucedido.

«A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite de domingo sofreu uma paragem cardiorrespiratória no intervalo do jogo entre SCU Torreense e SL Benfica, no Estádio Nacional, no Jamor», pode ler-se na nota divulgada pelo organismo.

Na mesma comunicação, a Federação destacou a rápida intervenção dos meios de emergência e deixou uma mensagem de solidariedade à família e aos amigos da vítima.

«Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação da família e amigos deste adepto», acrescentou.

Também Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, partilhou a mensagem de pesar, associando-se à dor dos familiares e amigos do adepto.

Mais tarde, também o Torrense emitiu uma nota de pesar para homenagear o sócio do clube que acabou por ter uma morte inesperada na noite de ontem.

"É com profunda tristeza que o Sport Clube União Torreense tomou conhecimento do falecimento de 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬, sócio n.º 9111, aos 72 anos, ocorrido hoje, durante o encontro entre o Torreense e o Benfica. Neste momento de enorme consternação, o Sport Clube União Torreense endereça as mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos aqueles que com ele partilharam a paixão pela equipa azul-grená. A família Torreense está de luto pela perda de um dos seus. Hoje, mais do que nunca, recordamos que o futebol é feito de pessoas, de emoções e de uma paixão que nos une. Que a sua memória perdure entre nós e que descanse em paz", pode ler-se

O Benfica comentou a partilha e não deixou de prestar as mais sentidas condolências. "Neste momento de profunda tristeza, o Sport Lisboa e Benfica expressa as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Juvenal Santos, solidarizando-se com toda a família torreense. Que descanse em paz", escreveram.

Benfica vence Torreense, mas noite no Jamor fica marcada pela tragédia

No plano desportivo, o Benfica conseguiu garantir a passagem à próxima fase da Taça de Portugal, ao vencer o Torreense por 3-1.

Jhon Durán colocou os encarnados em vantagem ainda na primeira parte, mas Musa Drammeh restabeleceu a igualdade no início do segundo tempo. Gianluca Prestianni voltou a colocar a equipa de Marco Silva na frente do marcador e Jakub Kamiński fechou as contas do encontro.

Com este resultado, o Benfica afastou o atual detentor do troféu e garantiu um lugar nos oitavos de final da competição, onde vai defrontar o Tondela.

Contudo, para além do resultado e da continuidade na prova-rainha do futebol português, a partida fica inevitavelmente associada à morte de um adepto nas bancadas do Estádio Nacional. Uma noite que deveria ser de festa para os adeptos do futebol terminou marcada pela perda de uma vida.