Foi um dos goleadores mais marcantes do Benfica, mas agora a vida é outra. Óscar Cardozo tem uma exploração pecuária no Paraguai, uma vaca premiada e uma cadeia de talhos.

Foi um dos avançados mais temidos do futebol português e deixou uma marca difícil de apagar nos adeptos do Benfica. Mas, longe dos estádios, Óscar Cardozo foi construindo uma vida muito diferente, ligada à criação de gado, à produção de carne e ao mundo dos negócios. O antigo internacional paraguaio tem uma propriedade pecuária com o seu nome, já conquistou prémios em importantes exposições agropecuárias e lançou uma cadeia de talhos no Paraguai.

Conhecido como «Tacuara», o antigo avançado parece ter encontrado uma nova paixão depois de uma carreira de mais de duas décadas. A Estância Tacuara 07 é o centro deste projeto, que junta a criação de animais à comercialização de carne e a uma marca própria.

Da Luz para o campo: a Estância Tacuara 07

A ligação de Óscar Cardozo à pecuária não é recente. Em junho de 2020, o jornal paraguaio Crónica já dava conta da existência da Estância Tacuara 07, descrevendo-a como uma exploração moderna dedicada à criação de gado. Na altura, o futebolista partilhava nas redes sociais fotografias da propriedade e dos animais.

A escolha do nome não é inocente: «Tacuara» é a alcunha pela qual ficou conhecido e o número 07 remete para o número que usou durante a carreira. A propriedade situa-se na região do Chaco, no departamento de Presidente Hayes, no Paraguai, segundo notícias da imprensa local.

A exploração foi ganhando dimensão e notoriedade, sobretudo através da participação em exposições agropecuárias. Cardozo não se limita a criar animais: investe também na qualidade dos exemplares e na genética do gado.

Uma vaca premiada como Grande Campeã na Expo

Um dos momentos mais marcantes desta aventura aconteceu em julho de 2023. Um exemplar da raça Senepol criado na Estância Tacuara 07 conquistou o prémio de «Grande Campeã» na Expo de Mariano Roque Alonso, uma das mais importantes exposições agropecuárias do Paraguai.

A distinção foi assinalada pelo próprio Cardozo nas redes sociais, onde partilhou imagens ao lado da mulher, Laura, e do animal premiado. «Primeiro prémio, Grande Campeã, Estância Tacuara 07», escreveu na publicação.

O reconhecimento não ficou por aí. Em julho de 2024, o diário Extra noticiou que um exemplar da exploração de Cardozo voltou a ser distinguido na mesma exposição, desta vez com o terceiro lugar entre as fêmeas da raça Senepol. O futebolista explicou que se tinha apaixonado pela raça quando a viu pela primeira vez na feira e que pretendia continuar a investir na melhoria genética dos animais.

«Vamos tentar melhorar sempre a genética e trazer animais melhores», afirmou, numa declaração reproduzida pelo jornal Extra.

Dois milhões de vacas? A declaração que fez correr tinta

Um dos números mais impressionantes associados ao negócio de Cardozo surgiu em janeiro de 2023. Pedro Aldave, representante do antigo avançado, afirmou numa entrevista à rádio paraguaia 1080 AM que o futebolista teria «dois milhões de vacas».

A declaração foi reproduzida pelo jornal Crónica e por outros meios de comunicação paraguaios. Aldave voltou a referir o número durante a conversa, numa afirmação que rapidamente chamou a atenção.

Para colocar a declaração em perspetiva, os dados oficiais do Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal do Paraguai, divulgados em abril de 2026 pela Agência IP, apontavam para um efetivo nacional de cerca de 12,8 milhões de bovinos. Ou seja, a confirmar-se a afirmação do representante de Cardozo, dois milhões corresponderiam a uma parte muito significativa de todo o gado do país.

Dos animais aos talhos: a marca Tacuara 07 cresce

A aposta de Cardozo não ficou confinada à propriedade rural. O antigo goleador levou o nome Tacuara 07 para o comércio de carne, criando as Carnicerías Boutique Tacuara 07, estabelecimentos onde são vendidos cortes provenientes da sua exploração, entre outros produtos.

Em fevereiro de 2025, a revista portuguesa NiT revelou que o futebolista tinha aberto um talho em San Lorenzo, nos arredores de Assunção, com uma decoração marcada pelas referências ao Benfica. O espaço permitia não só comprar carne, mas também provar os cortes no próprio estabelecimento.

A publicação dava ainda conta da abertura de uma segunda loja, no bairro da Recoleta, em Assunção, em setembro de 2024. A marca comercializava carne, mas também produtos como mel, temperos e artigos associados à marca.

Já em março de 2026, o jornal paraguaio La Nación noticiou a abertura de uma terceira loja, em San Bernardino. A publicação referia que os cortes vendidos nas boutiques de carne chegavam da própria estância e da criação de animais da raça Senepol.

A expansão não se ficou pelas lojas de carne. O mesmo jornal noticiou que Cardozo inaugurou também um negócio de lavagem e detalhe automóvel, igualmente associado à marca Tacuara 07.

O adeus ao futebol depois de uma carreira de golos

Óscar Cardozo anunciou o fim da carreira profissional em abril de 2026, aos 42 anos, encerrando um percurso de mais de duas décadas. A notícia foi avançada pelo portal desportivo zerozero, que destacou os 423 golos apontados em 951 jogos ao longo da carreira.

Foi, contudo, no Benfica que o avançado paraguaio alcançou uma das fases mais marcantes do percurso. Chegou à Luz em 2007, proveniente do Newell's Old Boys, e permaneceu no clube até 2014. Ao serviço dos encarnados, somou 293 jogos e 172 golos, números que o colocaram entre os melhores marcadores estrangeiros da história do clube.

Conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga, além de ter disputado duas finais consecutivas da Liga Europa.

Depois de deixar Portugal, representou o Trabzonspor, da Turquia, e o Olympiacos, da Grécia, antes de regressar ao Paraguai, onde terminou a carreira ao serviço do Libertad.

Agora, longe dos relvados, o antigo goleador dedica-se a uma vida de negócios e de campo. E, na Estância Tacuara 07, parece ter encontrado uma forma diferente de continuar a fazer crescer o seu nome.