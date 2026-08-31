A viver fase única, futebolista do Benfica faz rara aparição com o companheiro

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Depois de ter anunciado a gravidez às companheiras de equipa do Benfica, Diana Silva decidiu agora partilhar publicamente, ao lado do companheiro, Gonçalo Arneiro, algumas fotografias e palavras sobre esta nova fase das suas vidas.

Num publicação conjunta nas redes sociais, o casal admitiu que, por norma, prefere manter a vida pessoal longe da exposição pública, mas considerou que este era um momento especial para abrir uma exceção.

“Estamos a viver uma fase profundamente transformadora das nossas vidas. Uma fase de muita aprendizagem, de mudança e, sobretudo, de muito amor”, escreveram Diana Silva e Gonçalo Arneiro.

Mas a mensagem do casal foi além da felicidade pela chegada do bebé. A gravidez da internacional portuguesa serviu também de ponto de partida para uma reflexão sobre os desafios que continuam a existir para as mulheres que pretendem conciliar a maternidade com uma carreira no desporto de alto rendimento.

“A gravidez e a maternidade continuam a ser um caminho com muitas perguntas e poucas respostas”

Diana Silva e Gonçalo Arneiro reconheceram que esta experiência representa algo maior para ambos, sobretudo num contexto em que a maternidade ainda pode colocar muitas questões às atletas profissionais.

“No futebol feminino de alto rendimento em Portugal, a gravidez e a maternidade continuam a ser um caminho com muitas perguntas e poucas respostas”, pode ler-se na publicação.

O casal espera que a experiência que estão agora a viver possa ajudar a mudar mentalidades e, sobretudo, a abrir caminho para outras atletas que possam passar pela mesma situação no futuro.

“Se esta nossa experiência puder contribuir, de alguma forma, para abrir portas, quebrar barreiras e mostrar que é possível sonhar com uma carreira de alto rendimento e, ao mesmo tempo, construir uma família, então terá ainda mais significado”, acrescentaram.

Publicação já soma mais de 24 mil gostos

A mensagem foi recebida com grande carinho pelos seguidores. A publicação conjunta de Diana Silva e Gonçalo Arneiro ultrapassou já os 24 mil gostos, acompanhada por centenas de mensagens de felicitações ao casal.

A futebolista do Benfica tinha revelado anteriormente a gravidez num momento de grande emoção junto das companheiras de equipa, explicando que a notícia, embora inesperada, foi recebida de forma muito positiva pela estrutura do clube.

Agora, ao lado do companheiro, Diana Silva reforça uma ideia que vai muito além da sua história pessoal: “Que esta seja uma viagem bonita. Para nós, para as futuras jogadoras e para todas as mulheres que, no desporto de alto rendimento, possam um dia sentir que não têm de escolher entre aquilo que amam e a família que querem construir”, concluiu o casal.