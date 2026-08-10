“55 quilos separam estas duas fotos”. Bernardina Brito choca ao mostrar o antes e depois da perda de peso

A transformação de Bernardina Brito voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente da Casa dos Segredos mostrou o resultado de uma mudança que começou há cerca de três anos e que lhe transformou não só o corpo, mas, sobretudo, a relação com a saúde e a qualidade de vida.

Há fotografias que mostram uma mudança. E depois há aquelas que obrigam a olhar duas vezes. Bernardina Brito voltou a partilhar nas redes sociais imagens do seu antes e depois e o resultado não passou despercebido. São 55 quilos que separam os dois momentos e que ajudam a perceber a dimensão da transformação da conhecida Bibi.

"Sim tu também podes conseguir! 55kg separam estas fotos 🙌", escreveu na legenda da publicação, encaminhando ainda os seguidores para o link da sua bio para saberem mais sobre o seu percurso.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios. “Magnífica ❤️”, “És linda das duas maneiras ❤️”, “Fantástica 👏🏽” e “Maravilhosa” são apenas algumas das reações deixadas pelos fãs, que não esconderam a surpresa perante a diferença.

Uma decisão por saúde, e não apenas pela imagem

Mas entre os comentários houve também quem lembrasse que, por trás da transformação física, esteve uma decisão muito mais profunda. “Tu és linda de qualquer forma e sei que a escolha da cirurgia foi mesmo por pensares na tua saúde.”

E é precisamente aí que começa a verdadeira história desta mudança. Bernardina realizou uma cirurgia metabólica em julho de 2023. Em abril de 2025, ao responder às perguntas dos seguidores, revelou que tinha perdido 55 quilos desde a intervenção e não hesitou em falar do impacto que a decisão teve na sua vida.

“Salvou a minha vida. Principalmente a nível de saúde e qualidade de vida”, explicou na altura.

A perda de peso aconteceu de forma bastante expressiva. Em julho de 2024, a imprensa já dava conta de que Bernardina tinha eliminado os 55 quilos, numa transformação que aconteceu ao longo de cerca de sete meses.

Desde então, a mudança não ficou apenas na balança. Depois de perder uma quantidade significativa de peso, Bernardina avançou também para uma cirurgia estética destinada a corrigir o excesso de pele e redefinir a silhueta. A própria revelou ter feito uma abdominoplastia e lipoaspiração, tendo a gordura retirada sido posteriormente utilizada para dar volume aos glúteos.

"És linda das duas maneiras", Bibi recebe onda de amor

É precisamente esta dimensão da transformação que parece dividir menos os seguidores: para muitos, Bernardina está irreconhecível; para outros, continua a ser a mesma mulher, independentemente do peso. “És linda das duas maneiras”, escreveu uma seguidora.

Outra destacou a diferença, mas fez questão de deixar uma ressalva: “É uma diferença abismal”, acrescentando que a mudança é importante “principalmente pela saúde”, embora reconheça que este tipo de intervenção “não está em acesso a todos/as”.

O comentário resume uma das questões que inevitavelmente acompanha este tipo de transformações: a cirurgia pode ser uma ferramenta no tratamento da obesidade, mas não é uma solução simples ou acessível a toda a gente.

No caso de Bernardina, porém, a própria tem sido clara sobre a razão que a levou a tomar a decisão: recuperar saúde e qualidade de vida. Depois da grande perda de peso e das intervenções para redefinir o corpo, Bernardina já revelou que não pretende continuar a retirar pele.