Mulher de Bernardo Silva abre o álbum de fotografias e revela lado mais privado do craque português

No dia em que Bernardo Silva completa 32 anos, a mulher, Inês Degener Tomaz, decidiu assinalar a data de uma forma especialmente pessoal. Entre fotografias da vida a dois e momentos em família, recuperou também uma imagem de arquivo do futebolista quando ainda era apenas um menino.

Longe dos grandes estádios, das camisolas dos clubes e dos holofotes que acompanham atualmente a carreira do internacional português, Bernardo surge numa fotografia de infância, junto à praia, num cenário descontraído e familiar.

É precisamente esse contraste que torna o registo tão especial: o craque que hoje é reconhecido em todo o mundo aparece aqui simplesmente como Bernardo, em criança.

A publicação de Inês não se ficou, contudo, pela fotografia de arquivo. A mulher do futebolista partilhou vários momentos da vida familiar e aproveitou a data para lhe deixar uma declaração de amor. "Parabéns, meu amor. A vida contigo está sempre a tornar-se melhor e melhor", escreveu, na legenda de uma partilha que fez no Instagram.

Na mensagem, Inês descreve Bernardo como alguém “único” e destaca ainda o papel do futebolista dentro de casa. "O melhor marido e pai que alguém poderia pedir", adiantou.

O casal, que trocou alianças em 2023, tem uma filha em comum, Carlota, e preparam-se para ter mais um filho. E é precisamente essa dimensão familiar que ganha protagonismo na homenagem. Entre as fotografias partilhadas, a imagem de Bernardo em criança acaba por assumir um lugar diferente. É um vislumbre de uma fase da vida que ficou muito antes da fama, dos títulos e dos grandes palcos internacionais.

Nascido a 10 de agosto de 1994, em Lisboa, Bernardo Silva chegou ao topo do futebol depois de uma carreira iniciada nas camadas jovens do Benfica e construída internacionalmente no Monaco e no Manchester City. Hoje, aos 32 anos, vive também um novo capítulo profissional, depois de ter chegado ao Real Madrid este verão.

Mas, neste dia, não são os números, os troféus ou a carreira que estão no centro das atenções. É o menino da fotografia. Aquele que, muitos anos antes de se tornar uma das figuras do futebol português, aparece numa imagem de férias, sem camisola de clube, sem estádio e sem a pressão dos grandes jogos. Uma memória de família que Inês decidiu agora partilhar com os seguidores, e que permite conhecer um lado muito mais privado do homem por trás do craque.