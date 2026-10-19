Não foi só o nome que ele herdou do pai. Acabado de nascer, filho de Bernardo Silva surpreende com parecenças: "É literalmente um mini-Bernardo"

Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz foram pais pela segunda vez e partilharam as primeiras imagens do bebé, ainda na maternidade. O menino chama-se Bernardo, tal como o pai, e os comentários à publicação não tardaram a chegar: há quem já veja uma semelhança entre os dois.

A família de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz cresceu. O futebolista português e a mulher deram as boas-vindas ao segundo filho, Bernardo, que nasceu a 16 de outubro. A novidade foi partilhada pelo casal nas redes sociais, através de uma publicação com as primeiras fotografias do recém-nascido.

Nas imagens, os pais apresentam o novo membro da família, num momento de grande felicidade, ainda na maternidade. A publicação inclui também registos da família reunida, agora com quatro elementos, e da pequena Carlota junto do irmão.

«E agora somos quatro… e um amor maior do que jamais imaginámos», escreveram na legenda da partilha, acompanhada por corações brancos.

«Os nossos corações estão a transbordar de alegria e não poderíamos estar mais felizes! Bem-vindo à nossa família, precioso Bernardo. És muito amado», acrescentaram, assinalando a data de nascimento do bebé: 16 de outubro de 2026.

«É literalmente um mini-Bernardo!»: seguidores rendidos ao bebé

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de felicitações e comentários carinhosos dirigidos à família. Entre os elogios ao recém-nascido, houve uma reação que se destacou pela forma direta como resume aquilo que alguns seguidores já dizem sobre o menino: «É literalmente um mini-Bernardo!».

A comparação com o pai juntou-se a uma onda de mensagens de carinho, com muitos seguidores a celebrarem a chegada do bebé e a felicitar o casal.

«Parabéns família», «Que família tão linda», «Ai que perfeição!» e «Muitos parabéns» foram algumas das reações deixadas na caixa de comentários.

Também houve quem recordasse a filha mais velha do casal ao comentar as fotografias do recém-nascido. «Aiiii perfeito!! Igual à mana Carlota quando nasceu!», escreveu uma seguidora.

Entre as restantes mensagens, multiplicaram-se as demonstrações de carinho: «Família linda, muitos parabéns! Bem-vindo Bernardo», «Que sonho!» e «Amo!!! Meus amores!! Que felicidade gigante» são alguns exemplos.

O nome escolhido para o menino também não passou despercebido. Bernardo é o nome do pai, pelo que os dois partilham agora não só o primeiro nome, mas também o protagonismo numa das novidades mais felizes da vida familiar do internacional português.

Carlota já tem um irmão

Bernardo é o segundo filho do casal, que já tinha uma filha, Carlota, nascida em agosto de 2023. Com a chegada do bebé, a menina passa a ter um irmão mais novo, numa nova etapa para a família.

A chegada de um segundo filho já tinha sido anunciada durante a gravidez. Em maio, Inês Degener Tomaz revelou que o casal esperava um menino, partilhando a novidade nas redes sociais. Na altura, a família aguardava a chegada do bebé para outubro.

Bernardo Silva também tinha falado publicamente sobre a vontade de construir uma família numerosa. Numa entrevista à revista HELLO!, citada pelo jornal A BOLA, o futebolista admitiu que o casal gostaria de ter mais filhos no futuro.

Agora, com o nascimento de Bernardo, o casal celebra a chegada de mais um membro à família e partilha com os seguidores os primeiros momentos desta nova fase.

As primeiras fotografias do bebé e a mensagem emotiva dos pais receberam uma onda de carinho nas redes sociais, com os seguidores já a encontrar semelhanças entre o recém-nascido e o pai.