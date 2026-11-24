Treinador do Real Madrid não vê o internacional português como futuro técnico e acredita que o médio poderá chegar à presidência do clube onde fez a formação.

José Mourinho deixou uma previsão inesperada sobre o futuro de Bernardo Silva. O treinador do Real Madrid acredita que o internacional português poderá vir a ser presidente do Benfica, clube onde fez grande parte da formação e iniciou a carreira profissional.

A declaração surgiu esta segunda-feira, 23 de novembro, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre o Real Madrid e o PSV Eindhoven, para a quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Questionado sobre se identifica algum jogador do plantel dos merengues com perfil para se tornar treinador no futuro, Mourinho começou por explicar que ainda considera prematuro fazer esse tipo de projeção.

«De forma geral, ainda é cedo pensar em jogadores que um dia possam ser treinadores, porque temos muita gente jovem e poucos próximos do fim de carreira», afirmou.

Foi então que o técnico português surpreendeu com uma referência ao médio: «Acho que o Bernardo Silva vai ser presidente do Benfica».

A resposta, acompanhada de um sorriso, surgiu num contexto descontraído e não significa que Bernardo Silva tenha manifestado qualquer intenção de se candidatar à presidência dos encarnados.

A ligação de Bernardo Silva ao Benfica

A previsão de Mourinho ganha particular significado pela ligação de Bernardo Silva ao Benfica.

O médio, atualmente com 32 anos, fez a formação no clube da Luz e chegou a representar a equipa principal, antes de sair para o Mónaco. Seguiu-se uma passagem pelo Manchester City, onde permaneceu durante nove épocas e conquistou 19 troféus.

Bernardo Silva chegou ao Real Madrid no verão de 2026, numa transferência que marcou uma nova etapa na carreira do internacional português.

A ligação ao Benfica, porém, nunca desapareceu. O médio é conhecido pela proximidade ao clube onde cresceu como jogador, o que ajuda a explicar a observação de Mourinho sobre um possível futuro nos órgãos dirigentes das águias.

As afirmações de José Mourinho estão a fazer correr tinta na imprensa desportiva um pouco por todo o Mundo, principalmente em Espanha.

Mourinho não aponta futuros treinadores no Real Madrid

A pergunta colocada ao treinador dos merengues incidia sobre a possibilidade de algum dos jogadores do plantel seguir uma carreira como técnico.

Mourinho explicou que mantém conversas frequentes com os atletas sobre futebol e sobre as dinâmicas da equipa, mas que ainda não identifica nomes com perfil para treinar no futuro.

«Gosto que o jogador se sinta confortável e confie no que lhe pedimos», explicou, acrescentando que o plantel é composto sobretudo por jogadores jovens.

A referência a Bernardo Silva acabou por ser o momento mais inesperado da conferência, precisamente por apontar para um caminho diferente daquele que estava a ser discutido: em vez de treinador, Mourinho imagina o médio português na presidência do Benfica.

Real Madrid prepara receção ao PSV

A declaração surgiu na véspera do encontro entre o Real Madrid e o PSV Eindhoven, marcado para terça-feira, 24 de novembro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

A partida integra a quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. O Real Madrid chega ao encontro com 12 pontos, depois de quatro vitórias nas primeiras quatro jornadas, e procura manter o percurso vitorioso na competição.

O PSV, por sua vez, tenta somar pontos importantes na luta pelo acesso à fase a eliminar.

O encontro está marcado para as 21h00 locais, 20h00 em Lisboa.

Uma previsão, não uma decisão

A frase de Mourinho promete alimentar a curiosidade dos adeptos do Benfica, mas deve ser lida como aquilo que foi: uma previsão bem-humorada sobre o futuro de um jogador com uma ligação forte ao clube.

Para já, Bernardo Silva continua focado na carreira dentro das quatro linhas. A possibilidade de um dia assumir a presidência do Benfica fica, para já, no campo das hipóteses — e da surpreendente visão de José Mourinho.