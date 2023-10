“Só neste país!” Se costuma dizer esta frase sobre Portugal, veja isto com urgência

Para quem ainda padece do problema, muito português e já relatado por Eça de Queirós em ’Os Maias’, de falta de orgulho nacional e sobrevalorização do que é estrangeiro, deve conhecer rapidamente a plataforma digital ‘Best of Portugal’.

Este é um site que nos dá um banho de orgulho e que reúne o que de melhor se faz no país. São projetos e dados inspiradores que provam que podemos e somos os melhores em muitas matérias.

A missão do ‘Best of Portugal’ é “promover Portugal de uma maneira genuína e inspiradora, proporcionando aos portugueses, tanto os que residem em território nacional como os da diáspora, bem como a estrangeiros interessados na cultura e valores de Portugal, um espaço digital onde podem ter acesso a conteúdos diversificados sobre o país”, como pode ler-se em comunicado enviado às redações.

O site está disponível em português e inglês e, “através de uma curadoria cuidadosa de conteúdos”, pretende realçar conteúdos positivos sobre Portugal, promovendo empresas, pessoas e investimentos que impulsionam o crescimento e sucesso do país.

No site, encontramos o que de melhor acontece em Portugal, abrangendo diversas áreas, desde inovação tecnológica, sociedade, saúde, indústria, produção nacional, cultura, empreendedorismo, desporto, ambiente, entre outras.

“Mostramos empresas que representam a qualidade, criatividade e inovação portuguesa. Apresentamos pessoas que merecem reconhecimento e partilhamos histórias que merecem ser contadas. Somos otimistas e acreditamos que histórias positivas podem transformar, inspirar e ensinar a todos que eles também podem fazer a diferença”, sublinham os responsáveis do projeto no mesmo comunicado.

Com categorias como "Portugal Faz Bem," "Portugueses de Sucesso," "Portugal no Mundo," "Mais Mundo em Portugal," "Identidade Portuguesa" e "Conheça Portugal," o BoP abrange uma ampla gama de tópicos, desde a excelência nas exportações até ao turismo, passando pela cultura e identidade nacional.

“No Best of Portugal, trabalhamos incansavelmente para colocar Portugal no mapa global, promovendo e valorizando o "Made in Portugal". Através desta plataforma, destacamos os produtos portugueses, mostrando ao mundo todo o potencial, talento e qualidade que o nosso país tem para oferecer. Além disso, mantemos os nossos leitores informados sobre os investimentos estrangeiros em Portugal, evidenciando a confiança e o interesse que as empresas internacionais têm no nosso mercado. Temos como objetivo fortalecer a reputação de Portugal, impulsionando a sua presença e reconhecimento a nível mundial”, pode ainda ler-se.