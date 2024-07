O bicarbonato de sódio é o herói das limpezas. Mas afaste-o destes objetos!

Quando se fala em produtos de limpeza naturais, é impossível não referir o bicarbonato de sódio. Este produto usado na culinária é, na verdade, um verdadeiro herói das limpezas, sendo muito eficiente para tirar sujidade acumulada das casas de banho, eliminar ferrugem da porcelana ou deixar a cozinha a brilhar. Apesar de versátil, não quer dizer que seja a solução para todas as necessidades de limpeza. E há objetos que devem ficar bem longe do bicarbonato.

De acordo com o site House Digest, os eletrónios não devem ser limpos com bicarbonato de sódio. Isto inclui gadgets tais como tablets e telemóveis, televisões e outros. Isto acontece porque o produto pode riscar as superfícies de vidro e danificar outros componentes.

O bicarbonato de sódio é ligeiramente abrasivo e é esta componente que faz também com que seja tão bom para limpezas. Usado nos gadgets poderá fazer desaparecer com as dedadas e sujidade, mas poderá ter um custo elevado.

O efeito do bicarbonato de sódio nos monitores ou ecrãs de televisões, portáteis ou smartphones é semelhante ao nos espelhos: rica com facilidade. As partículas finas podem também entrar nos eletrónicos, podendo danificar os mecanismos internos.

Qual é a alternativa para limpar eletrónicos?

Antes de limpar produtos eletrónicos, o primeiro passo é desligá-los da corrente. O passo seguinte é perceber quais são as recomendações dadas pelo fabricante, consultando o manual de instruções. Isto porque nesse pequeno papel que muitas vezes ignoramos (ou até no site da marca) deverá referir quais são os métodos apropriados para fazer a limpeza.

O site House Digest salienta que uma das melhores formas de limpar é um pano de microfibras, água e vinagre branco. Misture estes dois últimos líquidos em partes iguais e coloque uma pequena quantidade no pano, limpando ao de leve televisão e monitores para tirar pó e dedadas.

Esta solução não é recomendada para ecrãs de toque já que pode remover a camada que os torna mais resistentes a dedadas. Para estes gadgets, opte por toalhitas à base de álcool aptas para o efeito.