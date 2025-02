Afinal, qual a diferença entre percarbonato e bicarbonato de sódio?

Seque a roupa dentro de casa com estes 8 truques

O bicarbonato de sódio é um dos produtos naturais mais utilizados no campo da limpeza, especialmente quando combinado com vinagre. Considerado quase milagroso, destaca-se pela sua versatilidade, sendo uma excelente opção para remover nódoas, desinfetar colchões e até eliminar bolor das paredes. Com propriedades absorventes e desinfetantes, este composto é eficaz na eliminação de maus odores e na remoção de manchas difíceis.

Onde pode ser usado o bicarbonato de sódio?

Para combater o cheiro a humidade nos armários por exemplo, uma solução simples consiste em colocar num recipiente 20 gotas de óleo essencial de lavanda e perfurar ligeiramente a tampa com uma faca. Desta forma, o bicarbonato ajudará a absorver os odores indesejados, enquanto o aroma da lavanda proporciona uma fragrância agradável e duradoura.

Além disso, este produto é também um excelente aliado na manutenção da máquina de lavar roupa. Para uma limpeza eficaz do tambor, recomenda-se a utilização de uma chávena de bicarbonato de sódio e uma chávena de vinagre de limpeza. Esta combinação permite eliminar resíduos de sujidade e maus odores, garantindo uma máquina mais higienizada e eficiente.

Já o percarbonato de sódio, é um pó natural, que ao entrar em contacto com água quente, liberta oxigénio, proporcionando uma reação química que facilita a remoção de manchas, sujidade e germes. Graças às suas propriedades branqueadoras, apresenta-se como uma alternativa à lixívia, sem comprometer a integridade das fibras têxteis.

Para que serve o percarbonato de sódio e onde usar?

O percarbonato de sódio é particularmente eficaz na eliminação de manchas difíceis, incluindo sangue e gordura, bem como na recuperação de roupas amareladas ou descoloridas. No entanto, para que o seu efeito seja maximizado, deve ser utilizado com água quente a partir dos 40°C.

Para uma limpeza profunda, pode-se recorrer ao método de 'molho'. Basta adicionar duas colheres de percarbonato de sódio a água bem quente, juntamente com uma colher de sal, um pouco de vinagre de limpeza e uma tampa de detergente para a máquina de lavar. As peças de roupa devem ser submersas nesta solução e permanecer de molho durante cerca de duas horas antes de serem lavadas normalmente na máquina. Este procedimento é particularmente eficaz na remoção de manchas persistentes em roupas brancas, deixando-as impecáveis.

Este produto pode também ser utilizado diretamente na máquina de lavar, combinado com o detergente habitual, para garantir uma brancura máxima nas peças. É especialmente útil na lavagem de lençóis e toalhas, proporcionando um resultado visivelmente mais luminoso.

Outra aplicação prática deste produto está na limpeza da sanita. Para uma alternativa eficaz à lixívia, basta polvilhar percarbonato de sódio na sanita, adicionar água a ferver e deixar atuar durante uma hora. Este método permite remover manchas e eliminar germes, garantindo uma higienização profunda e segura.

Tanto o bicarbonato de sódio como o percarbonato de sódio são soluções naturais, económicas e sustentáveis para a limpeza da casa.

Veja estes exemplos da utilização dos dois produtos: