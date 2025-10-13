Facebook Instagram
Dicas

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Testámos o percarbonato do Mercadona e os resultados foram impressionantes: remove nódoas difíceis, renova ténis brancos e até funciona em roupas coloridas e na limpeza doméstica.

Joana Lopes
13 out, 17:00
Percarbonato de sódio
Percarbonato de sódio
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

O percarbonato de sódio conquistou o mercado de produtos de lavandaria devido a várias características únicas: é uma substância ecológica, totalmente biodegradável, com poder branqueador, isenta de componentes tóxicos, sem odor e com um custo muito acessível.

Na Mercadona, este produto tornou-se um dos mais populares, sendo comercializado em sacos de 750 gramas por apenas €1,75, pela mesma marca responsável pelo perfumador de roupa que se tornou um fenómeno de vendas.

Impulsionados pela curiosidade após inúmeros comentários positivos, decidimos realizar um teste prático. Os resultados superaram todas as expectativas: o produto revelou-se um verdadeiro milagre na lavagem. Conseguiu branquear a roupa, eliminar manchas amareladas provocadas pelo uso de desodorizante, remover nódoas difíceis e até renovar ténis brancos que pareciam irrecuperáveis.

Num teste adicional, aplicámos o produto em roupa colorida, combinado com detergente convencional, sem qualquer ocorrência de descoloração.

No entanto, como qualquer produto de limpeza, é essencial seguir rigorosamente as instruções do fabricante. A Mercadona alerta para a necessidade de evitar tecidos delicados, como lã, seda, veludo, linho, couro, bombazina, juta e materiais não laváveis. Recomenda-se também não aplicar diretamente sobre botões, fechos ou elementos metálicos das peças.

Para além da lavandaria, o produto mostra-se versátil, podendo ser utilizado na limpeza de casas de banho sem recurso a lixívia. Porém, é importante frisar que não deve ser usado para polir superfícies metálicas.

RELACIONADOS
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro
Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros
Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
tvi
00:03:37
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
tvi
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
00:01:14
Secret Story
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Dois às 10
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
tvi
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Autárquicas 2025
Câmara de Lisboa assume "falha na impressão" dos boletins de voto que podem mudar o resultado das eleições
cnn
Dois às 10
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
tvi