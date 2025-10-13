Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

O percarbonato de sódio conquistou o mercado de produtos de lavandaria devido a várias características únicas: é uma substância ecológica, totalmente biodegradável, com poder branqueador, isenta de componentes tóxicos, sem odor e com um custo muito acessível.

Na Mercadona, este produto tornou-se um dos mais populares, sendo comercializado em sacos de 750 gramas por apenas €1,75, pela mesma marca responsável pelo perfumador de roupa que se tornou um fenómeno de vendas.

Impulsionados pela curiosidade após inúmeros comentários positivos, decidimos realizar um teste prático. Os resultados superaram todas as expectativas: o produto revelou-se um verdadeiro milagre na lavagem. Conseguiu branquear a roupa, eliminar manchas amareladas provocadas pelo uso de desodorizante, remover nódoas difíceis e até renovar ténis brancos que pareciam irrecuperáveis.

Num teste adicional, aplicámos o produto em roupa colorida, combinado com detergente convencional, sem qualquer ocorrência de descoloração.

No entanto, como qualquer produto de limpeza, é essencial seguir rigorosamente as instruções do fabricante. A Mercadona alerta para a necessidade de evitar tecidos delicados, como lã, seda, veludo, linho, couro, bombazina, juta e materiais não laváveis. Recomenda-se também não aplicar diretamente sobre botões, fechos ou elementos metálicos das peças.

Para além da lavandaria, o produto mostra-se versátil, podendo ser utilizado na limpeza de casas de banho sem recurso a lixívia. Porém, é importante frisar que não deve ser usado para polir superfícies metálicas.