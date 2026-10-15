A comer bifes de peru sempre da mesma maneira? Esta receita na air fryer vai conquistar a família

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Se costuma preparar bifes de peru sempre da mesma maneira, esta sugestão é perfeita para dar uma nova vida a esta carne e surpreender toda a família à mesa. Com fiambre, queijo derretido e uma cobertura crocante, estes cordon bleu preparados na air fryer prometem conquistar miúdos e graúdos.

A receita foi partilhada por Rui Marques, da página A Pitada do Pai, que apresenta uma versão mais simples e saudável deste clássico, sem necessidade de fritar em óleo.

Além de ser uma alternativa prática para variar as refeições durante a semana, esta preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em poucos minutos. O resultado é uma combinação irresistível de peru suculento, queijo derretido e uma camada exterior dourada e crocante.

Ingredientes

Para preparar estes cordon bleu de peru na air fryer, vai precisar de:

Bifes de peru

Fiambre

Queijo em fatias

Farinha

3 ovos

Pão ralado

Parmesão (opcional)

Sal e pimenta q.b.

Um fio de azeite

Como preparar os cordon bleu de peru na air fryer

Comece por temperar os bifes de peru com sal e pimenta a gosto. Recheie cada bife com fiambre e uma fatia de queijo, dobrando a carne ou colocando outro bife por cima, de forma a manter o recheio no interior.

Prepare três recipientes: um com farinha, outro com os ovos batidos e um terceiro com pão ralado. Se desejar uma cobertura ainda mais saborosa, misture o parmesão com o pão ralado.

Passe os bifes primeiro pela farinha, depois pelo ovo batido e, por fim, pelo pão ralado, garantindo que ficam bem envolvidos. Coloque-os no cesto da air fryer e regue com um fio de azeite.

Cozinhe até a carne estar completamente confecionada e a cobertura ficar dourada e crocante. O tempo e a temperatura devem ser ajustados à espessura dos bifes e às indicações do fabricante do equipamento, confirmando sempre que o peru está bem cozinhado no interior.

Uma alternativa prática para toda a família

A grande vantagem desta receita é permitir desfrutar de uma versão caseira dos tradicionais cordon bleu sem recorrer à fritura por imersão em óleo. A air fryer ajuda a obter uma cobertura crocante com apenas um fio de azeite, tornando esta uma opção interessante para quem procura variar as refeições e ter mais controlo sobre os ingredientes utilizados.

Pode acompanhar os bifes com uma salada fresca, legumes assados ou batatas preparadas na air fryer para uma refeição completa e saborosa.