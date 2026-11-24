Conseguir bifes bem dourados por fora e suculentos por dentro nem sempre é fácil. Um dos erros mais comuns acontece antes mesmo de a carne começar a cozinhar: colocar os bifes numa frigideira que ainda não está suficientemente quente.

Mas há outro pormenor que pode fazer a diferença e que passa por aproveitar a gordura da própria carne, em vez de utilizar óleo. A técnica foi partilhada por Jovana, uma profissional de talho, num vídeo divulgado pela Carnicería Tres Estrellas, e destacada pelo site brasileiro TudoGostoso.

O truque para cozinhar bifes sem óleo

A ideia é simples: antes de colocar a carne na frigideira, reserve um pequeno pedaço de gordura do próprio bife. Também pode pedir um pouco no talho.

Com a frigideira bem quente, coloque a gordura e deixe-a derreter. O resultado é uma fina camada que ajuda a untar a superfície e a evitar que a carne fique agarrada.

Só depois deve colocar os bifes, previamente temperados com sal e pimenta-preta. Deixe-os dourar de um lado antes de os virar, para que ganhem cor também na outra superfície.

Desta forma, aproveita a gordura natural da carne e não precisa de acrescentar óleo.

Porque é que a frigideira deve estar bem quente?

A temperatura é outro fator essencial. Se colocar os bifes numa frigideira fria ou pouco quente, a carne pode libertar líquidos e acabar por cozinhar no próprio suco, em vez de ficar dourada.

Uma frigideira suficientemente quente ajuda a formar a crosta exterior. Este processo está relacionado com a reação de Maillard, responsável por desenvolver a cor, o aroma e parte do sabor característico dos alimentos tostados.

Quatro cuidados para preparar melhores bifes

Além do truque da gordura, o TudoGostoso destaca outros cuidados que ajudam a melhorar o resultado:

Retire a humidade em excesso: seque os bifes com papel de cozinha antes de os colocar na frigideira.

Não sobrecarregue a frigideira: cozinhar demasiados bifes ao mesmo tempo pode baixar a temperatura.

Não esteja sempre a virar a carne: deixe-a ganhar uma crosta dourada antes de mudar de lado.

Tenha atenção à espessura: os bifes mais finos cozinham rapidamente, enquanto os mais grossos precisam de mais tempo e atenção.

Pequenos cuidados podem fazer a diferença entre um bife que fica a cozer nos próprios líquidos e outro com uma superfície bem dourada e um interior suculento.