OPINIÃO | Big Brother All Stars: A Catarina abanou a casa, a Helena tramou a Jessica e há plantas a mais

A semana ficou marcada pela liderança de Catarina Miranda, que foi uma verdadeira rainha e teve poderes para dar e vender! Uma liderança que deu muito que falar e que, na minha opinião, incomodou particularmente o Francisco Monteiro. Parece que há quem não lide bem com a ideia de ver outra pessoa no centro das atenções! Será que o problema é a liderança da Catarina ou o facto de não ser ele a dominar o jogo?



Já o Miguel Vicente, como bom jogador que é, aproveitou o afastamento entre Catarina e o Francisco para entrar em cena. Uma jogada de mestre? Talvez! Enquanto uns se entretêm em guerras pessoais, outros aproveitam para avançar no jogo. E o Miguel sabe perfeitamente como fazê-lo!



A prova semanal falhou, mas confesso que já era algo que se previa. Aliás, o teste da prova pareceu-me mais uma estratégia de marketing para promover o novo programa da TVI, The Brain, do que propriamente uma preparação para aquilo que aí vinha. Coincidência? Fica a questão!



Os concorrentes foram implacáveis e chumbaram a liderança de Catarina. Mas há duas leituras possíveis: houve quem não lhe perdoasse o protagonismo e houve quem lhe desse uma avaliação negativa por considerar que, durante toda a semana, a Catarina jogou única e exclusivamente a favor dos seus próprios interesses. Afinal, estamos perante uma grande líder ou uma jogadora que só sabe jogar para si? É precisamente isto que torna o jogo interessante!



Esta semana, não reconheci o Luís! Passou do 80 para o 8 e esteve quase ao nível de uma planta decorativa. Terá aprendido a lição? Terá finalmente refletido sobre as suas atitudes depois de mais uma sanção? Ou estará apenas a fazer uma pausa antes de voltar a explodir? Eu não me admirava nada que, dentro de poucos dias, voltássemos a ter o Luís do costume!



Quanto ao Hélder, quer tanto ser o engraçadinho da casa que, por vezes, acaba por cair no ridículo. Há uma diferença entre ter sentido de humor e fazer de tudo para ser o centro das atenções. E nem sempre parece perceber onde está essa linha!



A Kina foi a expulsa da noite, sem grandes surpresas. Agora, a minha verdadeira preocupação é outra: quem vai assumir o lugar de senhora da cantina? A sucessora mal teve tempo de aquecer o lugar e já está tudo de novo em aberto!



A Jessica venceu a prova do líder e tornou-se a nova líder da semana. Mas a Helena decidiu ativar o seu poder e retirou-lhe a liderança. E, sinceramente, ainda bem! Confesso que tinha curiosidade em ver a Jessica a liderar a casa e a provocar um verdadeiro caos. Mas sejamos honestos: o que é que Jessica tem feito nesta casa para justificar o lugar que ocupa? A minha resposta é simples: pouco ou nada! Até agora, tem sido mais pão caro do que concorrente de All Stars.



A Helena acabou ainda por nomear diretamente a Jessica. E, na minha opinião, foi uma jogada de mestre! Caso contrário, corríamos o risco de a ver passar semanas a fio sem ser nomeada, com um pé na final e sem ter feito grande coisa para lá chegar. Porque, convenhamos, num formato chamado Big Brother All Stars, espera-se concorrentes que mexam com o jogo, que se exponham e que deixem marca!



A Jessica tem de sair esta semana! Num Big Brother All Stars, não basta ocupar espaço na casa: é preciso jogar, arriscar e dar conteúdo. E quem passa despercebido não pode esperar que o público lhe ofereça um lugar na final só porque sim!