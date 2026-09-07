Adivinha quem voltou? Conheça os concorrentes do Big Brother All Stars

A casa mais vigiada do país voltou a abrir portas: arrancou oficialmente o Big Brother All Stars. A nova edição do reality show da TVI reúne alguns dos rostos mais marcantes que já passaram pelo formato, colocando frente a frente antigos concorrentes numa disputa pelo título de «melhor dos melhores».

A estreia marcou também uma data especial: são já 26 anos de Big Brother em Portugal, numa edição que promete recuperar memórias, rivalidades e estratégias do passado, mas com novas regras e poderes que podem mudar completamente o rumo do jogo.

Com a experiência de outras edições como trunfo, os concorrentes regressam agora à casa com um objetivo comum: chegar à final e conquistar a vitória. Mas, num jogo onde tudo pode mudar de um momento para o outro, saber quando arriscar, em quem confiar e como utilizar os novos poderes poderá fazer toda a diferença.

Agora que os concorrentes já estão oficialmente dentro da casa, conheça os novos habitantes do Big Brother All Stars e recorde o percurso que cada um fez no reality show antes de regressar à competição.