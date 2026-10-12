Opinião | Big Brother All Stars: David Diamond foi uma desilusão, Francisco Monteiro contradiz-se e Helena Isabel dá cartas

A porta da casa do Big Brother All Stars voltou a abrir-se para receber três novos concorrentes: Carlos Sousa, Hélder Teixeira e Renata Reis. E a minha primeira impressão? Os três podem trazer alguma leveza a uma casa que, por vezes, parece estar a precisar urgentemente de uma mudança de ares. Mas vamos ver se vêm mesmo para jogar ou apenas para aquecer o sofá!



A relação entre Kina e David Diamond tem sido tudo menos pacífica. Aquilo já não é um simples cão e gato: é um confronto permanente em que ninguém parece querer dar o braço a torcer.



Confesso que estou a gostar da postura da Kina neste formato. Tem personalidade, não se esconde e não parece ter medo de enfrentar ninguém. Já David Diamond tem sido, para mim, uma verdadeira desilusão! Para quem já venceu um reality show, esperava muito mais. Entrega pouco conteúdo, revela pouca capacidade para encaixar certas provocações e parece estar longe de corresponder às expectativas que criou.



E o público não perdoa quando sente que um concorrente está a viver à sombra daquilo que já fez no passado. Os portugueses abriram-lhe a porta… mas foi para o mandar embora! E isso diz muito.



O Francisco Monteiro já jurou, provavelmente umas cem mil vezes, que não quer saber da Daniela. Que não fala com ela, que não quer conversa e que o assunto está encerrado. Mas, se não quer saber dela, porque é que passa tanto tempo a procurá-la? Afinal, há aqui uma contradição que merece ser explicada!



Será que estamos perante um simples jogo de aparências ou será que Daniela continua a ocupar mais espaço na cabeça de Francisco do que ele gostaria de admitir? Ou será que, no meio de tanta conversa, aquilo de que ele precisa é mesmo de mais tempo de antena?



Porque uma coisa é aquilo que se diz… outra é aquilo que se faz! E, nesta casa, as atitudes acabam sempre por falar mais alto do que as palavras.



O Miguel entrou nesta edição com uma postura aparentemente mais tranquila do que aquela a que nos habituou enquanto jogador. Mas será que esta calma veio para ficar ou é apenas uma questão de tempo até o verdadeiro Miguel voltar a aparecer?



Com o cerco a apertar e os interesses de cada concorrente a entrarem em rota de colisão, não me admirava nada que, mais cedo ou mais tarde, Miguel partisse a louça toda!



Afinal, estamos num jogo em que as amizades têm prazo de validade, as alianças duram enquanto forem convenientes e, no fim, só um leva o prémio para casa.



Para mim, a Helena Isabel é, até agora, uma das concorrentes mais completas deste Big Brother All Stars. É divertida, espontânea, cria dinâmica e, acima de tudo, não tem medo de jogar!



Não precisa de passar os dias a anunciar que é jogadora. Demonstra-o nas atitudes, nas provocações e na forma como se posiciona perante os restantes concorrentes. Pode agradar a uns e irritar profundamente outros, mas uma coisa é certa: não passa despercebida. E, num reality show, isso vale ouro!



Há quem entre na casa para fazer amigos. Helena Isabel entrou para deixar marca! E, goste-se ou não, está a conseguir fazê-lo.



Confesso que ainda não tinha dado o devido destaque à Sónia, mas a verdade é que esta edição lhe está a correr particularmente bem. Esta semana, deu tudo! Mexeu com a dinâmica da casa, incomodou alguns concorrentes e acabou por se tornar na verdadeira pedra no sapato de muita gente.



E sabem o que é mais curioso? Num jogo em que tantos se preocupam em controlar a imagem que passam cá para fora, Sónia tem conseguido ocupar espaço e marcar presença.