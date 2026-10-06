Opinião | Plantas, teatro e bazófia: as pérolas da gala do Big Brother

Depois de uma semana marcada por duas sanções que ditaram a nomeação direta do Luís e a expulsão direta da Érica, a gala de domingo começou por revelar os concorrentes que menos dão à casa. Ou, como quem diz, as plantas da edição! O público foi soberano e escolheu a Ana, a Daniela e a Jéssica, a rainha das plantas. Mas esperem lá… ainda faltam algumas! Noélia, Kina… Enfim, há plantas para todos os gostos nesta casa!

O David Diamond não gostou de ver o Miguel a andar atrás dele, vestido apenas com umas cuecas de fio dental com padrão tigresa. Até aqui, tudo certo, até porque já sabemos que os dois não são propriamente os melhores amigos. O que não foi bonito foi o David trazer para dentro do jogo um assunto grave da vida pessoal do Miguel, que pode deixar marcas para sempre. Falo das fotografias íntimas do Miguel que foram divulgadas na Internet sem o seu consentimento. Há limites que não deviam ser ultrapassados, nem mesmo num reality show. Jogar é uma coisa, expor feridas pessoais é outra bem diferente!

E cá estou eu, mais uma vez, a falar da Helena Isabel! Para além de ser muito divertida, é jogadora e sabe muito bem o que está a fazer no Big Brother All Stars. Ainda tentou fazer casal com Luís, mas já sabíamos que aquilo não teria futuro. Percebeu que a história não ia dar em nada, foi a jogo e conseguiu um arranjinho com Diogo Cunha. É teatro? É! Mas, ao menos, há alguém a criar dinâmicas e a dar conteúdo à casa. Porque, convenhamos, se dependesse de algumas plantas, esta edição já estava em modo de hibernação!

Em noite de gala, a porta da casa mais vigiada do País voltou a abrir-se, desta vez para a saída do Diogo Marcelino. Surpresa? Zero! Já todos esperávamos que fosse o expulso deste domingo. De jogador tinha muito pouco, mas de convencido parecia ter um doutoramento! Achava-se o maior dos maiores, uma espécie de coach de luxo, versão topo de gama, com o ego sempre no máximo e o jogo muito aquém das expectativas. Afinal, tanta bazófia para acabar de malas feitas! No Big Brother, não basta achar que se é um grande jogador. É preciso convencer o público. E Diogo, pelos vistos, não conseguiu!