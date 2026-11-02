Opinião | Big Brother All Stars: A Helena passou dos limites, a Ana aproveitou-se e há plantas a mais

Uma semana que ficou marcada pela liderança da Helena Isabel. Uma liderança que falhou! Não foi aprovada pelos colegas, mas, sinceramente, alguém esperava outra coisa? Ganhou a prova semanal, encheu a despensa de comida, mas esqueceu-se de comprar café. Um verdadeiro drama nacional!



Mas, acima de tudo, esta foi uma semana marcada pela discussão entre a Helena Isabel e a Ana. Quando a Helena falou do filho de Ana, acredito que, inicialmente, não o tenha feito de forma intencional. Mas, mais tarde, quando trouxe a CPCJ para a conversa, já sabia perfeitamente onde estava a tocar. E aí ultrapassou todos os limites.



Mas a Ana também não é propriamente uma vítima inocente nesta história. Quando diz à Helena que precisa de se tratar, está a entrar no campo da saúde mental, e isso também não é bonito. Como é óbvio, a Ana aproveitou-se de toda esta situação para ganhar protagonismo. E não a censuro: estamos num jogo e cada um joga com as armas que tem. A Ana precisa deste confronto com Helena para ir mais longe. Afinal, até agora, tem sido uma concorrente com pouca expressão no jogo. E, convenhamos, uma planta também precisa de ser regada de vez em quando para crescer!



Não gosto de falar de plantas, mas hoje tenho de falar da Noélia. Já me enerva só de a ver na televisão! Tem opinião sobre tudo e, muitas vezes, sobre coisa nenhuma. É irritante! Em vez de jogar, assumir posições e marcar a sua presença na competição, prefere passar a vida a defender tudo e todos. É politicamente correta, distribui opiniões e tenta cair nas boas graças dos colegas. Mas isto é um reality show, não é um concurso para eleger a pessoa mais diplomática da casa!



Pela primeira vez, estou a gostar de ver o Carlos num reality show. Chegou tarde, é verdade, mas não perdeu terreno. Está a construir o seu caminho, a marcar posição e, sobretudo, a perceber que isto é um jogo. Não precisa de andar aos gritos nem de protagonizar discussões todos os dias para começar a dar nas vistas. Finalmente, Carlos!



A Sónia conquistou o super poder e está com um pé na prova final, onde poderá garantir um passaporte para a final. Além disso, tem nas mãos a possibilidade de impedir outro concorrente de chegar à mesma prova. Foi bem entregue! Acho que a Sónia está a revelar-se uma boa jogadora e a perceber cada vez melhor as dinâmicas do jogo.



Mas sabem o que teria sido verdadeiramente épico? Se o super poder fosse o PODER DA EXPULSÃO! Imaginem a Helena Isabel a conquistar esse poder e a expulsar a Ana. Ou Catarina a ganhar o super poder e a mandar o Francisco Monteiro para casa. Isto sim, seria televisão! Audiências, polémica e redes sociais ao rubro.



Sem grandes surpresas, o Hélder foi o concorrente escolhido pelos portugueses para abandonar a casa. Mas, por mim, a porta podia ter ficado aberta durante mais uns minutos. A Ana, a Renata e a Jéssica também podiam aproveitar a oportunidade para fazer as malas e sair.



E por falar em Jéssica... Está imune e é a nova líder da semana. Terá estofo para comandar a casa? Tenho as minhas dúvidas! Se a casa fosse um jardim, provavelmente sair-se-ia muito bem. Afinal, a Jéssica é a planta-rainha desta edição do Big Brother. Resta saber se, desta vez, vai finalmente florescer ou se continuará apenas a ocupar espaço!