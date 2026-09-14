OPINIÃO | Helena Isabel destrona os favoritos

Uma semana que mais pareceu um mês, porque já tivemos praticamente de tudo: discussões, estratégias entregues de mão beijada, momentos virais, provocações, sanções e concorrentes que já perceberam que isto não é propriamente uma colónia de férias.



E começo pelo inesperado: Helena Isabel é a favorita do público. Não foi Miguel Vicente. Não foi Francisco Monteiro. Foi Helena. E, sinceramente? Percebo.



Há ali uma concorrente à antiga. Espontânea, divertida, frontal e, acima de tudo, natural. Não parece estar constantemente a pensar na câmara, no impacto cá fora ou na próxima frase que vai dizer. Está simplesmente a jogar. E isso, num All Stars cheio de concorrentes que já sabem demasiado bem como funciona um reality show, vale ouro.



E depois temos Vera Cláudia, a nossa eterna Vera Saramago, que continua a dar cartas e a provar que é uma verdadeira concorrente All Stars. É divertida, vai a jogo e não precisa de fabricar conflitos para aparecer. Quem achava que não seria uma boa escolha para este formato já deve estar a engolir algums sapos. Ontem, em plena gala, voltou a mostrar que sabe jogar e, num instante, tirou o tapete a Francisco Monteiro.



E já que falamos de Monteiro… tem deixado muito a desejar.



Para quem entrou a dizer que estava preparado para este desafio, confesso que esperava muito mais. Logo na estreia, mostrou uma das suas maiores fragilidades: ficou claramente incomodado com a questão de ser cunhado da Cristina Ferreira.



Mas vamos ser honestos: Francisco Monteiro entrou num All Stars. Um formato onde todos conhecem o jogo, todos conhecem os jogadores e todos sabem onde estão as feridas uns dos outros. Acha mesmo que ninguém ia pegar nisso?



Em menos de 24 horas, entregou uma peça importante do seu jogo de mão beijada.



E desde então tem estado demasiado reativo. Muito amoado, muito melindrado, muito preocupado com aquilo que os outros dizem. Para quem se apresentou como um jogador preparado, falta-lhe, neste momento, uma coisa essencial: controlo emocional. E quando um concorrente perde o controlo emocional, perde também poder no jogo.



Miguel Vicente, por outro lado, continua a mostrar porque venceu. Pode gostar-se mais ou menos dele, mas é impossível negar que sabe jogar. Percebe as dinâmicas, movimenta-se dentro da casa e, sobretudo, não parece ter entrado neste All Stars para fazer turismo.



Já Luís Gonçalves está a ultrapassar alguns limites. Há momentos em que deixa de ser frontalidade e passa a ser falta de educação. E, pior do que isso, ainda não vejo ali grande capacidade estratégica. Tem presença, tem personalidade, mas precisa de perceber que levantar a voz não é necessariamente jogar melhor.



Catarina Miranda… onde está a Catarina Miranda?



Eu sei que ela quer espetáculo. O problema é que, nesta edição, sinto tudo demasiado calculado. Cada reação parece pensada, cada confronto parece procurar um momento viral. E quando tudo parece forçado, deixa de ter o mesmo impacto. Está claramente ofuscada. E talvez o maior problema seja esse: não tem a mesma contracena que teve noutras edições. Ou se reinventa, ou pode começar a aproximar-se perigosamente da porta de saída.



E eu sabia que Érica Silva não ia tardar a ser falada. Bastou uma semana para voltar a mostrar as garras. Érica é isto: ou se gosta, ou se detesta, mas dificilmente passa despercebida. E num reality show, isso é uma vantagem.



Agora, domingo foi também dia de expulsão. Os portugueses abriram o alçapão a David Maurício. Era expectável. Não me surpreendeu minimamente. Mas, se me perguntarem quem eu acho que deveria ter saído? Diogo Cunha.



Porque, até agora, é uma planta. E num All Stars, desculpem, mas não há lugar para quem passa uma semana inteira sem deixar uma marca. E por falar em plantas… Ontem, durante a gala, vi a Ana. Juro que, por momentos, pensei: “Espera… a Ana está na casa?” Uma semana inteira e praticamente não demos por ela.



E esse é talvez o maior problema deste All Stars: há concorrentes que entraram para fazer história e outros que parecem ter entrado apenas para preencher a fotografia de grupo.



A verdade é que ainda só passou uma semana. Mas uma coisa já ficou clara: os grandes favoritos podem não ser aqueles que nós esperávamos.



E se Helena Isabel continuar assim, cuidado. Porque a verdadeira surpresa deste All Stars pode estar mesmo a acontecer diante dos nossos olhos.