Opinião | Big Brother All Stars: Luís escapa, as plantas ficam e onde estão as verdadeiras estrelas?

Luís foi novamente sancionado por ultrapassar os limites e recebeu a sua segunda nomeação direta. Mas será que chega? Na minha opinião, depois de uma nomeação direta e de tantos avisos, já deveria ter sido expulso. Há comportamentos que não podem ser desculpados nem relativizados só porque estamos num reality show. É inadmissível o comportamento do Luís e custa-me perceber até onde é que a produção está disposta a ir antes de tomar uma decisão definitiva.



A porta da casa voltou a abrir-se para receber dois novos concorrentes: a Sandrina e o Ruben Boa Nova. Mas, sinceramente, isto é o Big Brother All Stars ou uma segunda oportunidade para quem já passou por outras casas? É que, se a ideia é reunir os melhores concorrentes de sempre, estes dois deixam muito a desejar. A Sandrina, enquanto jogadora, é um zero à esquerda. Quanto ao Ruben, já o vimos noutras edições e até venceu uma delas, mas os tempos são outros. O que resultou praticamente no século passado dos reality shows em Portugal não significa que vá resultar agora. All Stars exige estrelas, não apenas antigos concorrentes!



Carlos, Hélder, Renata, Daniela, Kina e Noélia foram colocados à votação do público para decidir quem tinha menos história dentro da casa. E o público, soberano como sempre, escolheu a Noélia e a Kina. Ou seja, na linguagem dos reality shows, as duas grandes plantas da edição! Depois, coube aos concorrentes escolher entre as duas, e a Kina acabou automaticamente nomeada.



Confesso que pensei que, sendo apontada como uma das maiores plantas da casa, a Kina acabaria por ser a escolhida para abandonar o jogo. Mas, pelos vistos, o seu papel continua a resumir-se a ser a senhora da cozinha! E custa-me particularmente ver concorrentes que entram mais tarde assumirem tão pouco protagonismo. Entram com a vantagem de já conhecerem os acontecimentos, as estratégias e os conflitos da casa. Têm informação privilegiada e, mesmo assim, há quem não consiga fazer absolutamente nada com ela!



Mas a grande surpresa da noite foi outra: o Luís foi o primeiro concorrente salvo pelo público, ultrapassando o Miguel e a Catarina Miranda. Confesso que não esperava este resultado, sobretudo tendo em conta toda a polémica à sua volta. Afinal, parece que há comportamentos que, em vez de afastarem o público, acabam por conquistar votos. E isso diz muito sobre a forma como este jogo está a ser vivido cá fora.



A Daniela acabou por ser a expulsa da noite, um resultado que não me surpreendeu particularmente. A sua saída acaba por ser mais um daqueles momentos em que a gala confirma aquilo que já se previa.