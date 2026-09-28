Opinião | Big Brother All Stars: Duas galas, duas expulsões e uma casa cada vez mais caótica

Foi um fim de semana marcado por duas galas, dupla expulsão e duas novas entradas. Kina e Noélia são as novas concorrentes do Big Brother All Stars. Mas será que esta casa precisava mesmo de mais concorrentes ou de alguém que pusesse ordem na cozinha e nas limpezas?



A Kina chega para ocupar a cozinha a tempo inteiro, enquanto a Noélia parece ter encontrado uma vaga na equipa de limpeza. É esta a minha leitura! Agora, sejamos honestos: será que estas duas concorrentes têm verdadeiramente o perfil de All Stars? Para mim, é discutível. A casa já tem plantas que cheguem e não era de mais duas pessoas que precisava, mas sim de concorrentes capazes de mexer com o jogo.



Ainda assim, não demoraram a dar que falar! A Noélia entrou em cena na gala de domingo, mas deixou-me a sensação de que traz a lição bem estudada. Será estratégia ou já vem com o jogo delineado cá de fora? Quanto à Kina, ultrapassou uma linha ao partilhar informações do exterior e acabou sancionada. Na minha opinião, a sanção ficou aquém do que a situação merecia. Ela já conhece este tipo de formatos, por isso não estamos propriamente perante uma estreante. Eu teria aplicado uma nomeação direta. Num jogo em que a informação pode mudar tudo, as regras têm de ser levadas a sério!



A Catarina Miranda foi à Árvore dos Poderes e conquistou o Poder da Exclusão, que atribuiu ao Miguel Vicente, impedindo-o de voltar a ser líder até ao final do programa. Ora, isto é colocar um alvo gigante nas costas do Miguel! E, conhecendo a dinâmica entre os dois, alguém acredita que esta decisão vai passar despercebida?



Preparem-se, porque esta decisão tem tudo para incendiar a casa. A questão é: Catarina está a jogar com inteligência ou está tão concentrada em travar o Miguel que se pode esquecer do próprio jogo? Uma coisa é certa: vem aí uma semana que promete!



Digam-me se fui o único a ficar com esta sensação, mas a Daniela Santos pareceu-me demasiado empenhada em passar paninhos quentes ao Miguel Vicente. Do que vi, faltou-lhe protagonismo próprio e sobrou-lhe preocupação em justificar os comportamentos dele. Afinal, Daniela, vieste jogar por ti ou fazer de advogada de defesa do Miguel?



E a Helena Isabel? Depois de uma semana em que me pareceu diferente daquela a que nos habituou, eis que voltou a mostrar o seu lado mais habitual durante o fim de semana. Será que a popularidade lhe subiu à cabeça? A sensação que me deu foi essa. Quando percebemos que o público está do nosso lado, é fácil começar a acreditar que temos sempre razão. Felizmente, parece ter voltado a encontrar o seu registo. Mas atenção, Helena: ser popular não significa ter sempre razão!



Duas expulsões, duas leituras!



Comecemos pelo Pedro Fonseca. Na minha opinião, a sua expulsão foi mais do que justa! E não, não se trata de gostar ou não gostar de um concorrente. Trata-se de perceber que existem limites que não devem ser ultrapassados, nem mesmo dentro de um reality show.



Pelo que vimos ao longo da semana, houve comportamentos que considero desrespeitadores, nomeadamente em relação ao espaço pessoal e à intimidade dos outros concorrentes. Uma coisa é provocar, confrontar e jogar; outra é invadir o espaço de alguém e ignorar os seus limites. O argumento de que estamos num reality show não pode servir de desculpa para tudo!



Já a expulsão da Vera Cláudia deixou-me com outra sensação: a de que saiu uma concorrente que ainda tinha muito para dar ao jogo. Nem sempre os resultados das votações correspondem àquilo que esperamos, mas há uma questão que continua a intrigar-me: como é que o Diogo Cunha continua a ser salvo com percentagens tão expressivas?



O que é que o público está a ver no Diogo que eu não estou a conseguir acompanhar? Será que tem uma base de apoio muito fiel ou será que a sua estratégia está a resultar melhor do que parece dentro da casa? Gostava mesmo de perceber!